По подозрению в убийстве жителя Вольска задержан 17-летний парень

СЕГОДНЯ 10:05 2019-12-12T10:05:14+03:00

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В Вольске Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины после тяжелых травм.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, под подозрение попал 17-летний подросток.

Ранее сообщалось, что вечером 10 декабря житель дома на улице Полбина вышел на улицу, обеспокоенный подозрительным шумом. Он увидел двух мужчин, которые что-то бросили и убежали. Оказалось, что это был труп 39-летнего мужчины.

Причиной смерти стала тупая травма головы.

Было возбуждено уголовное дело. Следователи установили причастность к убийству 17-летнего местного жителя. Юноша был задержан, решается вопрос о мере пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU