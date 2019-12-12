По подозрению в убийстве жителя Вольска задержан 17-летний парень
В Вольске Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины после тяжелых травм.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, под подозрение попал 17-летний подросток.
Ранее сообщалось, что вечером 10 декабря житель дома на улице Полбина вышел на улицу, обеспокоенный подозрительным шумом. Он увидел двух мужчин, которые что-то бросили и убежали. Оказалось, что это был труп 39-летнего мужчины.
Причиной смерти стала тупая травма головы.
Было возбуждено уголовное дело. Следователи установили причастность к убийству 17-летнего местного жителя. Юноша был задержан, решается вопрос о мере пресечения.
ИСТОЧНИК KP.RU