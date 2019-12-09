2019-12-09T09:56:15+03:00
Происшествия

Мужчине обожгло лицо на пожаре в Вольске

ЧП случилось в ночь на воскресенье
Екатерина Семенова
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Ночью в Вольске Саратовской области горел двухэтажный дом.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании поступил дежурному 8 декабря в 00:14.

Огонь охватил дом на улице 1 Мая. На площади 12 кв. м горели вещи в одной из комнат. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении владельца дома.

Пострадал 49-летний мужчина, у него пламенем опалило лицо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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