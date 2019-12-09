Мужчине обожгло лицо на пожаре в Вольске
ЧП случилось в ночь на воскресенье
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Ночью в Вольске Саратовской области горел двухэтажный дом.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании поступил дежурному 8 декабря в 00:14.
Огонь охватил дом на улице 1 Мая. На площади 12 кв. м горели вещи в одной из комнат. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении владельца дома.
Пострадал 49-летний мужчина, у него пламенем опалило лицо.
ИСТОЧНИК KP.RU