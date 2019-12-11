В Вольске мужчины испугались свидетеля и выбросили труп
Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 10 декабря вечером житель одного из частных домов на улице Полбина в Вольске услышал шум, который доносился снаружи.
Мужчина подумал, что во двор могли пробраться воры, поэтому вышел наружу. Он увидел на улице двух мужчин, которые заметили его, бросили что-то и убежали.
Хозяин дома обнаружил на том месте труп мужчины. Прибывшие по вызову медики констатировали его смерть.
Следователи осмотрели место происшествия, выяснилось, что погиб 39-летний житель Вольска.
Сейчас следователи и полиция устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится судебно-медицинское исследование для установления точной причины смерти мужчины. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU