В Вольске мужчины испугались свидетеля и выбросили труп

СЕГОДНЯ 13:59 2019-12-11T13:59:57+03:00

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Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 10 декабря вечером житель одного из частных домов на улице Полбина в Вольске услышал шум, который доносился снаружи.

Мужчина подумал, что во двор могли пробраться воры, поэтому вышел наружу. Он увидел на улице двух мужчин, которые заметили его, бросили что-то и убежали.

Хозяин дома обнаружил на том месте труп мужчины. Прибывшие по вызову медики констатировали его смерть.

Следователи осмотрели место происшествия, выяснилось, что погиб 39-летний житель Вольска.

Сейчас следователи и полиция устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится судебно-медицинское исследование для установления точной причины смерти мужчины. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU