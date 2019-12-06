В Саратове суд решает вопрос о продлении ареста обвиняемому в убийстве Лизы Киселевой

СЕГОДНЯ 09:32 2019-12-06T09:36:33+03:00

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Сегодня, 6 декабря, в Волжском районном суде Саратова проходит заседание по вопросу продления срока заключения под стражу для Михаила Туватина.

Напомним, он признался в убийстве девятилетней Лизы Киселевой 11 октября. Мужчина задушил девочку, когда она шла в школу 9 октября, и спрятал тело в заброшенном гараже.

Михаил Туватин

Поиски Лизы, в которых участвовали тысячи добровольцев, завершились стихийными волнениями, когда люди потребовали выдать им убийцу. Дело дошло до столкновений с полицией, которая применила спецсредства.

Заседание суда сегодня 6 декабря, прошло в закрытом режиме, так как жертва — несовершеннолетняя. По ходатайству следователя судья Никита Вдовин рассмотрит вопрос о продлении ареста еще на два месяца.

Напомним, на заседание суда по назначению меры пресечения два месяца назад Туватина, во избежании эксцессов, вывезли в соседний город Энгельс, где и прошло заседание, также в закрытом режиме.

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Опубликовано оперативное видео следственных действий

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ИСТОЧНИК KP.RU