Четыре человека в Саратовской области пострадали в рухнувшем доме

Под Энгельсом Саратовской области вновь случилось ЧП, причиной которого могла стать неправильная эксплуатация газовых приборов.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, утром 17 ноября в поселке Пробуждение Энгельсского района обрушилось строение на улице Эльтонская, 40.,

В ГУ МЧС по Саратовской области вызов поступил в 08:40. На место выехали оперативники, которые отметили, что пожара нет. Однако, по данным спасателей, перед обрушением в доме прогремел хлопок.

В доме находились четыре человека, в том числе, годовалый ребенок. Всех пострадавших госпитализировали.

Были госпитализированы четыре человека. Фото Саратовской областной службы спасения

При этом были организованы поиски других людей, которые могли остаться под завалами, так как по сведениям там проживали семь человек. На месте работали спасатели из Саратова и Энгельса, а также кинологи. Однако людей в доме не было. Спасатели обнаружили живым котенка и благополучно вынесли его.

Удалось спасти котенка. Фото Саратовской областной службы спасения

Здание не является полноценным домом, скорее, оно было переделано под жилье из бывшего склада. Как рассказал начальник областной службы спасения Юрий Юрин, хлопок произошел в тот момент, когда вернувшиеся жильцы включили свет.

Под завалами спасатели искали людей. Фото Саратовской областной службы спасения

В Энгельсском районе это уже второй случай ЧП из-за газа за последние дни. 8 ноября в поселке Узморье под Энгельсом газом отравились мать и четверо детей.

Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Саратовская область», АО «Саратовгаз» Юрий Казбек на брифинге в «Комсомольской правде» 14 ноября в очередной раз напомнил о правилах безопасного использования газа. В частности, он рассказал, как следует избегать накопления газа при эксплуатации печей в частных домах.

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