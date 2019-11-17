Трое взрослых и младенец пострадали при взрыве газа под Энгельсом
Они госпитализированы [фото]
Фото Саратовской областной службы спасения
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В поселке Пробуждение Энгельсского района Саратовской области прогремел взрыв.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, по предварительной версии, там мог взорваться бытовой газ.
Частный дом на улице Эльтонвская, 40 оказался разрушен. Известно о четырех пострадавших, среди которых годовалый ребенок. Все они госпитализированы.
Саратовские и энгельсские спасатели, а также кинологи ведут поиск оставшихся в доме людей.
Фото Саратовской областной службы спасения
ИСТОЧНИК KP.RU