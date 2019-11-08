Семья из пяти человек отравилась угарным газом под Энгельсом
Тела нашли соседи
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Семья из пяти человек отравилась угарным газом в Энгельсском районе Саратовской области.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», трагедия произошла в доме на улице Луначарского.
Тела нашли соседи. Женщина не смогла достучаться до семьи и сообщила мужу. Тот и обнаружил трупы.
Среди погибших 38-летняя женщина и дети 2,5, 10, 15 и 16-ти лет.
На месте работает полиция, следователи СУ СКР, «скорая помощь», работники газовой службы. Ведется проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU