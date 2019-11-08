2019-11-08T11:04:52+03:00
Происшествия

Под Саратовом мужчина вернулся с работы и нашел жену и четверых детей мертвыми

Многодетная семья отравилась газом
Екатерина Семенова
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В селе под Саратовом многодетная семья отравилась газом. Фото СУ СКР регионаВ селе под Саратовом многодетная семья отравилась газом. Фото СУ СКР региона
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В Саратовской области начата доследственная проверка по факту гибели семьи.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, на место выехали эксперты ведомства.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

Напомним, около шести утра 8 ноября житель села Узморье Энгельсского района вернулся домой с работы, но дверь оказалась закрыта. Мужчина принялся стучать, но ему никто не открывал. Тогда он сломал замок и внутри обнаружил жену и четырех детей бездыханными.

Попытки самостоятельно привести их в чувство ни к чему не привели. Мужчина вызвал «скорую помощь», но медики лишь констатировали гибель пяти человек.

Женщине было 36 лет, а детям 2, 9, 14 и 15 лет.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

Следователи не нашли признаков насильственной смерти на телах погибших. Основная версия — отравление продуктами горения от бытовой газовой горелки.

Сейчас проводятся судебно-медицинские экспертизы для установления точных обстоятельств трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Известно, что семья была благополучной.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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