Под Саратовом мужчина вернулся с работы и нашел жену и четверых детей мертвыми
В Саратовской области начата доследственная проверка по факту гибели семьи.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, на место выехали эксперты ведомства.
Фото СУ СКР по Саратовской области
Напомним, около шести утра 8 ноября житель села Узморье Энгельсского района вернулся домой с работы, но дверь оказалась закрыта. Мужчина принялся стучать, но ему никто не открывал. Тогда он сломал замок и внутри обнаружил жену и четырех детей бездыханными.
Попытки самостоятельно привести их в чувство ни к чему не привели. Мужчина вызвал «скорую помощь», но медики лишь констатировали гибель пяти человек.
Женщине было 36 лет, а детям 2, 9, 14 и 15 лет.
Фото СУ СКР по Саратовской области
Следователи не нашли признаков насильственной смерти на телах погибших. Основная версия — отравление продуктами горения от бытовой газовой горелки.
Сейчас проводятся судебно-медицинские экспертизы для установления точных обстоятельств трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Известно, что семья была благополучной.
Фото СУ СКР по Саратовской области
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ИСТОЧНИК KP.RU