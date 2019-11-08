Под Саратовом мужчина вернулся с работы и нашел жену и четверых детей мертвыми

В Саратовской области начата доследственная проверка по факту гибели семьи.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, на место выехали эксперты ведомства.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Напомним, около шести утра 8 ноября житель села Узморье Энгельсского района вернулся домой с работы, но дверь оказалась закрыта. Мужчина принялся стучать, но ему никто не открывал. Тогда он сломал замок и внутри обнаружил жену и четырех детей бездыханными.

Попытки самостоятельно привести их в чувство ни к чему не привели. Мужчина вызвал «скорую помощь», но медики лишь констатировали гибель пяти человек.

Женщине было 36 лет, а детям 2, 9, 14 и 15 лет.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Следователи не нашли признаков насильственной смерти на телах погибших. Основная версия — отравление продуктами горения от бытовой газовой горелки.

Сейчас проводятся судебно-медицинские экспертизы для установления точных обстоятельств трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Известно, что семья была благополучной.

Фото СУ СКР по Саратовской области

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