Саратовцам напомнили о безопасном использовании газа в быту

СЕГОДНЯ 16:35 2019-11-14T17:03:34+03:00

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В пресс-центре «Комсомольской правды — Саратов» 14 ноября состоялся брифинг генерального директора АО «Газпром газораспределение Саратовская область», АО «Саратовгаз» Юрия Казбека. Темой обсуждения стало обеспечение безопасности при использовании газовых приборов в быту.

Как отметил спикер, с началом отопительного сезона растет количество несчастных случаев, связанных с использованием газа в быту.

- Мы обеспокоены случаями отравления газом. Хочется напомнить потребителям о безопасности для того, чтобы не было беспечного отношения к газовому оборудованию. Правила использования газовых приборов должны стать такими же обязательными для всех, как и ПДД, — отметил Юрий Казбек.

Он напомнил статистику: в Саратовской области с начала 2019 года произошло 27 несчастных случаев. В них пострадали 55 человек, из которых 25 детей. Десять человек отравились угарным газом, из них четверо детей. При этом в 2018 году всего было 33 случая отравления газом, в которых погибли шесть детей.

- Несмотря на то, что сложилась положительная тенденция, даже одна человеческая жизнь ценна. Если сохраним хотя бы одну, то сделаем очень много, — подчеркнул он.

При этом правила безопасности совсем просты, они собраны в специальную памятку, которую компания распространяет среди абонентов.

Каждый владелец газового оборудования обязан заключить договор со специализированной организацией на его техническое обслуживание. Это касается не только собственников квартир, но и управляющих компаний. При отсутствии такого договора газовики имеют полное право отключить газоснабжение, как отдельной квартиры, так и целого дома.

Юрий Казбек отметил, что это делается исключительно в целях безопасности.

Кроме того, жильцы обязаны пускать в квартиру сотрудников газовой компании, которые пришли проверить оборудование. Потребители, препятствующие специалистам в допуске для проведения работ по техническому обслуживанию ВДГО, несут административную ответственность в виде штрафа. Примечательно, что обследование должно проводиться ежегодно.

Кстати, проводить техобслуживание могут и другие организации. В реестре Госжилинспекции таких фирм 40. Еще девять организаций имеют права на обслуживание дымоходов и вентиляционных каналов, которое должно проводиться три раза в год: за неделю до отопсезона, в его середине и через неделю после окончания. Кроме того, управляющие компании обязаны раз в декаду проверять уровень загазованности в подвалах.

Не менее важным является запрет на самовольное подключение газового оборудования и перепланировку. Нельзя также обращаться к сомнительным организациям — любая ошибка в их работе может привести к утечке газа, а впоследствии к несчастному случаю.

- Жильцы должны быть обеспокоены, если кто-то из соседей не пускает газовиков для проверки газового оборудования к себе в квартиру. В основном это происходит из-за того, что у него незаконная перепланировка помещений, в котором расположено газовое оборудование, или приборы установлены самовольно. Делать это категорически запрещено, — отметил Юрий Казбек.

Он предложил ввести практику, когда жильцы на общем собрании совместно решают вопросы массового обследования газового оборудования, чтобы все собственники жилья были на месте.

Отдельно Юрий Казбек остановился на частном секторе. Зачастую причиной отравления угарным газом становится закрытый шибер печи.

Натоп печи при закрытом шибере приводит к скоплению в помещении угарного газа. Это чревато отравлением, нередко с летальным исходом. Поэтому Юрий Казбек призвал соблюдать правила безопасности, а также постоянно проветривать помещение во время работы газового оборудования.

Также он ответил на вопрос о так называемых «лже-газовиках». По словам Юрия Казбека, все сотрудники АО «Газпром газораспределение Саратовская область» и АО «Саратовгаз» ходят только в униформе, при себе имеют удостоверения. Кроме того, на сайте предприятия есть телефоны, по которым можно в любое время уточнить, направлен ли к ним работник.

Юрий Казбек призвал всех жителей к бдительности и пожелал безопасного использования газа.

ИСТОЧНИК KP.RU