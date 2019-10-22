В Михайловском эксперты, экологи и ученые обсудят строительство завода в Горном

В ЗАТО Михайловский Саратовской области сегодня, 22 октября, пройдет презентация технологических решений для ПТК «Горный».

В местном Доме культуры соберутся эксперты, разработчики, ученые, экологи, представители прессы, общественность, чтобы обсудить необходимость строительства завода по переработке отходов в Горном. Также члены комиссии областной думы по вопросам, связанным с организацией деятельности комплекса по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов, во главе с Владимиром Капкаевым посетят предприятие в Горном.

В мероприятии примут участие представители ФГУП «РосРАО». Члены делегации осмотрят территорию комплекса, встретятся с экспертами и местными жителями. В ДК поселка Михайловский состоится презентация технологических решений для ПТК «Горный», дискуссия с участием разработчиков, ученых, экологов.

Тема является крайне актуальной для Саратовской области, где имеется множество экологических проблем. Эксперты отмечают, что переработка отходов 1 и 2-го классов опасности будет способствовать улучшению экологической ситуации в регионе. Кроме того, это позволит привлечь инвестиции и создать новые рабочие места.

Комиссия по вопросам, связанным с организацией деятельности комплекса по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов 1 и 2-го классов, создана в областной думе для всестороннего изучения работы будущего предприятия, выявления проблемных моментов, получения обратной связи от населения.

Напомним, вчера, 21 октября в СГТУ состоялась презентация технологических решений по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов для производственно-технического комплекса «Горный». Представители РосРАО и ученые РХТУ имени Менделеева рассказали о схемах переработки отходов. По оценке экспертов, предприятие будет полностью защищено от возможных нештатных ситуаций.

«КП-Саратов» присутствует на мероприятии. Следите за новостями.