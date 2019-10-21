На заводе в Горном планируют поставить уникальную шведскую установку с максимальной защитой

СЕГОДНЯ 15:02 2019-10-21T15:53:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратовском государственном техническом университете сегодня, 21 октября, обсуждают возможность решения экологической проблемы региона.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в мероприятии участвуют ректор вуза Олег Афонин и первый заместитель генерального директора по развитию ФГУП «РосРАО» Максим Корольков.

Сотрудник кафедры технологии неорганических веществ и электрохимических процессов РХТУ имени Менделеева Владимир Бродский, который занимался внедрением технологий по утилизации отходов, представил концепцию обезвреживания и утилизации отходов 1 и 2-го классов опасности.

Он отметил главную задачу: обеспечить безопасность отходов. Вторым по значимости является извлечение из них полезных ресурсов при переработке.

Владимир Бродский подробно объяснил, какие могут быть реализованы схемы утилизации и переработки на заводе в Горном. А также рассказал о ресурсах, которые можно будет извлечь из отходов.

По его словам, все эти технологии РХТУ Менделеева уже внедрял на других различных производствах, но не в таком едином комплексе. Владимир Бродский подчеркнул, что все эти технологии — чистые. Кроме того, по словам ученого, все технологии исключают любые выбросы в атмосферу.

Руководитель проектного офиса «Проектирование ПТК и ЛНЭУ» в Москве Константин Иванов подробно разобрал, как именно будет проходить утилизация ртутьсодержащих отходов. Предполагается, что завод в Горном сможет принимать 33 вида таких отходов.

Утилизация должна производиться на установке шведской компании MRT System AB, которая является одним из мировых лидеров по производству и поставке систем демеркуризации и переработки ртутьсодержащих ламп. В мире работают порядка 300 таких установок, причем только одна из них в России — в Санкт-Петербурге.

Представитель компании Георгий Тюкавин заявил, что нештатные ситуации при эксплуатации полностью исключены, все компоненты установки работают в замкнутых контурах.

- Единственное, что может представлять опасность, — это прямая атака террористов на объект с установкой. Но система охраны завода в Горном исключает и эту возможность, — отметил представитель MRT System AB.

ИСТОЧНИК KP.RU