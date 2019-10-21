2019-10-21T15:53:54+03:00
Общество

На заводе в Горном планируют поставить уникальную шведскую установку с максимальной защитой

Саратовцам рассказали о новейших схемах переработки и утилизации отходов
Екатерина Семенова
Поделиться:
Саратовцам представили схемы переработки и утилизации отходов в ГорномСаратовцам представили схемы переработки и утилизации отходов в ГорномФото: Александр Уриевский
Изменить размер текста:

В Саратовском государственном техническом университете сегодня, 21 октября, обсуждают возможность решения экологической проблемы региона.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в мероприятии участвуют ректор вуза Олег Афонин и первый заместитель генерального директора по развитию ФГУП «РосРАО» Максим Корольков.

Сотрудник кафедры технологии неорганических веществ и электрохимических процессов РХТУ имени Менделеева Владимир Бродский, который занимался внедрением технологий по утилизации отходов, представил концепцию обезвреживания и утилизации отходов 1 и 2-го классов опасности.

. Фото: Александр Уриевский

.Фото: Александр Уриевский

Он отметил главную задачу: обеспечить безопасность отходов. Вторым по значимости является извлечение из них полезных ресурсов при переработке.

. Фото: Александр Уриевский

.Фото: Александр Уриевский

Владимир Бродский подробно объяснил, какие могут быть реализованы схемы утилизации и переработки на заводе в Горном. А также рассказал о ресурсах, которые можно будет извлечь из отходов.

По его словам, все эти технологии РХТУ Менделеева уже внедрял на других различных производствах, но не в таком едином комплексе. Владимир Бродский подчеркнул, что все эти технологии — чистые. Кроме того, по словам ученого, все технологии исключают любые выбросы в атмосферу.

Руководитель проектного офиса «Проектирование ПТК и ЛНЭУ» в Москве Константин Иванов подробно разобрал, как именно будет проходить утилизация ртутьсодержащих отходов. Предполагается, что завод в Горном сможет принимать 33 вида таких отходов.

Утилизация должна производиться на установке шведской компании MRT System AB, которая является одним из мировых лидеров по производству и поставке систем демеркуризации и переработки ртутьсодержащих ламп. В мире работают порядка 300 таких установок, причем только одна из них в России — в Санкт-Петербурге.

Представитель компании Георгий Тюкавин заявил, что нештатные ситуации при эксплуатации полностью исключены, все компоненты установки работают в замкнутых контурах.

- Единственное, что может представлять опасность, — это прямая атака террористов на объект с установкой. Но система охраны завода в Горном исключает и эту возможность, — отметил представитель MRT System AB.

. Фото: Александр Уриевский

.Фото: Александр Уриевский

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тепло в Саратове может подорожать на 7,6%
Авария на Молочке парализовала движение в Солнечный
В областном комитете по тарифам обвинили РИА Рейтинг в необъективности
Саратовская область не достигла уровня эпидемии гриппа
Прокуратура возмутилась зарослями в Ленинском районе
Вольск завесят камерами с технологией распознавания лиц
«Ростелеком» и «Ростех» оснастят МФЦ криптобиокабинами — получить загранпаспорт будет проще
Валерий Радаев высадил яблони в Марксовском районе
ТКО весом в 100 синих китов вывезли на МПС в Марксе
В селе Старая Порубежка открыли новую спортплощадку
На заводе в Горном могут утилизировать фосфогипс
Саратовцы попросили мэра убрать опасные деревья
Жительница Саратова отдала 700 тыс. рублей за злоупотребление полномочиями
На балаковском заводе начали строить гидрографические катера
Саратовские студенты получили более 1 млн рублей на всероссийском конкурсе молодежных проектов среди физических лиц
В Марксе бизнесмен лишился мебели из-за долгов
В Саратове пройдет творческий вечер актрисы Светланы Никулиной
Семь пьяных водителей выехали на дороги Саратова в темное время суток
Жителям Саратовской области вернули 11,5 млн рублей за услуги ЖКХ
В Саратове ученые обсуждают технологию переработки отходов в Горном
В начале ноября в селе Вязовка откроют модельную библиотеку
Лихач из Балакова отработает нетрезвую езду
Задержан предполагаемый убийца, застреливший мужчину в Энгельсе
Людмила Сиротина: Региональный политсовет «Единой России» усилился представителями первичных отделений
В Саратове 13 пожарных тушили здание на Песчано-Уметском тракте
В Саратове из-за поломки пантографа встали трамваи и троллейбусы
Аткарская прокуратура выявила пять сайтов по продаже поддельных медкнижек