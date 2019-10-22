2019-10-22T17:08:56+03:00
Общество

На радио «Комсомольская правда» выйдет передача о технологиях на заводе в Горном

Эфир начнется 23 октября в 14:45 на волне 90,6 FM
Екатерина Семенова
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В эфире "Комсомолки" выйдет передача о заводе в ГорномВ эфире "Комсомолки" выйдет передача о заводе в Горном
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В эфире радио «Комсомольская правда» завтра, 23 октября, выйдет передача с участием Максима Королькова, первого заместителя генерального директора по развитию ФГУП «РосРАО», и Владимира Колесникова, заведующего кафедрой технологии неорганических веществ и электрохимических процессов, д. т. н., профессора ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева».

Эксперты расскажут, что собой представляют отходы 1 и 2-го классов опасности, а также какие современные технологии для их переработки и утилизации планируется использовать на заводе в Горном.

Напомним, в Саратове и в ЗАТО Михайловский в понедельник и вторник соответственно прошло активное обсуждение темы строительства производственно-технического комплекса «Горный». В дискуссии принимали участие экологи, депутаты, жители Саратовской области. На все возникающие вопросы ответили эксперты, разработчики проекта, иностранные специалисты и представители «РосРАО».

Слушайте эфир 23 октября на волне 90,6 FM в 14:45 по местному времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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