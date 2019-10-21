2019-10-21T16:34:18+03:00
Общество

В Саратове ученые обсуждают технологию переработки отходов в Горном

В СГТУ собрались представители «РосРАО», вузов и природоохранных органов
Екатерина Семенова
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В СГТУ обсуждают технологию переработки отходовВ СГТУ обсуждают технологию переработки отходовФото: Александр Уриевский
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Сегодня, 21 октября, в Саратовском государственном техническом университете стартовала экспертная сессия, на которой специалисты ФГУП «РосРАО» и ученые РХТУ имени Менделеева представили технологические решения по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов 1 и 2-го классов опасности на заводе в Горном.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в президиуме — первый заместитель генерального директора по развитию ФГУП «РосРАО» Максим Корольков, ректор СГТУ Олег Афонин. В зале собрались ученые саратовских вузов, журналисты.

Максим Корольков, открывая заседание, отметил, что тот завод, который расположен в Горном, обладает инфраструктурой для ликвидации отходов не только 1 и 2-го классов, но и 3-го, и 4-го, что может помочь в решении многих экологических вопросов, актуальных для Саратовской области.

- Я был на многих предприятиях и сегодня впервые побывал в Горном, на заводе, где уничтожалось химоружие. Вот в сравнении — это небо и земля. Химпроизводства, по сравнению с объектом в Горном, как школьный класс с университетом, — уверен завкафедрой технологии неорганических веществ и электрохимических процессов РХТУ Менделеева Владимир Колесников.

Напомним, что комплексы по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов 1 и 2-го классов опасности планируется создавать на базе бывших объектов по уничтожению химического оружия. Это связано с тем, что инфраструктура и высококвалифицированный персонал уже готовы для решения задачи, отраженной в нацпроекте «Экология».

Всего переработке подлежат 444 вида отходов, 350 из них планируется перерабатывать на производственно-технических комплексах, в том числе в Горном. Это смеси неорганических солей, оксидов, гидроксидов, кислот; ртутьсодержащие отходы; сточные отходы промпредприятий, органические отходы, смешанные и комбинированные органические и неорганические отходы.

Соответственно, на комплексах будут использованы три вида технологий для обезвреживания и переработки отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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