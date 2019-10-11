Появилось видео, как убийца Лизы Киселевой выбросил сменку девочки
В сети появилось видео с камер наблюдения, как убийца Лизы Киселевой в Саратове выбрасывает пакет с ее сменной обувью.
Пакет нашли в мусорном баке около старого аэропорта «Центральный».
Напомним, труп ребенка нашли сегодня ночью, 11 октября, в гараже по улице Высокая. Числилась без вести пропавшей Лиза с 9 октября, почти двое суток ее искали тысячи волонтеров, полицейских и спасателей.
Появилось видео, как убийца Лизы Киселевой выбросил сменку девочки.После совершенного преступления Михаил Туватин выбросил пакет девочки в урну на автобусной остановке
Предполагаемым убийцей девятилетней девочки называется Михаил Туватин. Он признался следователям в совершенном преступлении, когда его задержали. Мужчина является рецидивистом и имеет непогашенную судимость.
ИСТОЧНИК KP.RU