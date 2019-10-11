СЕГОДНЯ 17:09 2019-10-11T17:17:00+03:00

Подозреваемым в убийстве называется Михаил Туватин, он признался в преступлении

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В сети появилось видео с камер наблюдения, как убийца Лизы Киселевой в Саратове выбрасывает пакет с ее сменной обувью.

Пакет нашли в мусорном баке около старого аэропорта «Центральный».

Напомним, труп ребенка нашли сегодня ночью, 11 октября, в гараже по улице Высокая. Числилась без вести пропавшей Лиза с 9 октября, почти двое суток ее искали тысячи волонтеров, полицейских и спасателей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/737282" frameborder="0"></iframe> Появилось видео, как убийца Лизы Киселевой выбросил сменку девочки.После совершенного преступления Михаил Туватин выбросил пакет девочки в урну на автобусной остановке

Предполагаемым убийцей девятилетней девочки называется Михаил Туватин. Он признался следователям в совершенном преступлении, когда его задержали. Мужчина является рецидивистом и имеет непогашенную судимость.

ИСТОЧНИК KP.RU