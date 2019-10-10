2019-10-10T22:57:40+03:00
Происшествия

На поиск Лизы Киселевой в Саратов везут квадрокоптеры со всей России

Пропавшую 9-летнюю девочку ищут тысячи волонтеров [видео]
Ольга СИМОНОВА
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Лиза Киселева разыскивается тысячами волонтеров в СаратовеЛиза Киселева разыскивается тысячами волонтеров в Саратове
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Федеральный координатор Поволжского региона отрядов «Лиза Алерт» Константин Костырин, координатор розысков Елизаветы Киселевой в Саратове рассказал, как строится работа штаба, какая помощь на подходе, как борются с фейками о розысках Лизы Киселевой в интернете.

По данным Константина, уже более 2 тыс. волонтеров прошло через координаторов штаба, в городе распространено более пяти тысяч ориентировок по поиску Лизы Киселевой.

- Мы сейчас работаем на тотальное распространение информации по Саратову, чтобы все знали, что пропал ребенок. У нас много свидетельств, мы все обрабатываем, но к сожалению, большинство из них не подтверждаются. Как только у нас будет информация, что нашли девочку живой или нет, мы будем останавливать поиск, - заявил Константин Костырин.

По словам Костырина, сейчас в Саратов прибывают опытные координаторы отряда «Лиза Алерт» из Москвы, мощные квадрокоптеры, котрые помогут осматривать местность с воздуха, едут опытные поисковики с соседних регионов.

- Мы будем отрабатывать до упора, - заявил Константин Костырин.

Напомним, на поиски пропавшей 9 октября Лизы Киселевой вышли тысячи жителей Саратова.

Тысячи жителей Саратова пришли к штабы по поискам Лизы Фото: Ольга Симонова

Тысячи жителей Саратова пришли к штабы по поискам ЛизыФото: Ольга Симонова

В течение дня и вечера появлялись фейковые сообщения в соцсетях о найденном ребенке. Таких авторов безжалостно изобличают и банят. К сожалению, некоторые СМИ ведутся на провокации.

Поиски, по заявлению организаторов, будут продолжаться до тех пор, пока ребенок не будет найден.

Ранее региональный СУ СКР возбудил уголовное дело об убийстве несовершеннолетней Елизаветы.

Координатор "Лизы Алерт" в Саратове по поискам Лизы Киселевой.

В Саратове сегодня весь день специалисты областной службы спасения вскрывали гаражи, чтобы найти пропавшую девятилетнюю Елизавету Киселёву. Мероприятия проходят между улицей Высокая и 2-м Магнитным проездом — как раз по пути, где ребенок мог идти в школу.

Это проходит без согласования с владельцами, при участии правоохранительных и надзорных органов. Елизавета Киселева важнее замков.

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Мероприятия проходят по пути, где ребенок мог идти в школу (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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