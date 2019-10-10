2019-10-10T08:24:55+03:00
Происшествия

Поиски пропавшей в Саратове Елизаветы Киселёвой продолжаются

Девочка пропала более суток назад
Ольга Симонова
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Пропавшая Елизавета КиселёваПропавшая Елизавета Киселёва
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В Саратове продолжаются поиски пропавшей девятилетней Елизаветы Киселёвой.

Ребенка ищут правоохранители, спасательные службы и волонтеры «Лиза Алерт»: на поиски девочки сплотился весь город. Добровольцами прочесывать окрестности микрорайона «СХИ» и расклеивать листовки вызвались даже люди, которые этим никогда не занимались.

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Напомним, Елизавета вышла вчера, 9 октября, в 07:30 утра из дома на улице Высокая в школу на 2-м Магнитном проезде и по пути пропала. Ребенка в учебном заведении не видели, родители также не знают, где она.

Вечером того же дня Кировский следственный отдел СУ СКР РФ по Саратовской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Это якобы нужно для того, чтобы облегчить процедуру расследования. К нему подключились наиболее опытные следователи и криминалисты СК.

Также из соцсетей стало известно, что в районе аэропорта «Центральный» на СХИ в мусорном баке нашли сменную обувь ребенка, но пока эта информация не получила подтверждения у достоверных источников.

Напомним, рост Елизаветы — 130 см, она нормального телосложения, волосы у нее светло-русые, до пояса, заплетены в косу, глаза — серо-голубые.

Елизавета была одета в светло-зеленую куртку без капюшона, черную юбку в крупную складку, темно-синие колготы, черные ботинки на белой подошве, малиновую вязаную шапку.

С собой у девочки был черный рюкзак с белым цветочным принтом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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