После пропажи девятилетней девочки в Саратове возбуждено дело об убийстве

СЕГОДНЯ 21:28 2019-10-09T21:54:25+03:00

В СУ СКР отметили, что к расследованию подключились наиболее опытные следователи и криминалисты СК

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Следователи Кировского района Саратова возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего» после пропажи девятилетней Елизаветы Киселевой.

- К расследованию подключились наиболее опытные следователи и криминалисты СК, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Напомним, девочка ушла из дома по улице Высокая в 7:30 утра сегодня, 9 октября, и пошла в школу №73 на 2-м Магнитном проезде, но до учебного заведения она так и не дошла. Родственники не знают, где она сейчас.

Ориентировка «Лиза Алерт»

Поиски ведут: полиция, следователи СК и волонтеры отряда «Лиза Алерт». Также правоохранители изымают записи с камер наблюдения на пути ребенка, допрашивают сверстников, персонал школы и жильцов соседних домов.

Если вы знаете местонахождение девочки, позвоните по номерам следователей: 74-14-70, 74-14-80 или в полицию — 02.

Напомним, рост Елизаветы — 130 см, она нормального телосложения, волосы у нее светло-русые, до пояса, заплетены в косу, глаза — серо-голубые.

Елизавета была одета в светло-зеленую куртку без капюшона, черную юбку в крупную складку, темно-синие колготы, черные ботинки на белой подошве, малиновую вязаную шапку.

С собой у девочки был черный рюкзак с белым цветочным принтом.

ИСТОЧНИК KP.RU