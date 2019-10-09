2019-10-09T21:54:25+03:00
Происшествия

После пропажи девятилетней девочки в Саратове возбуждено дело об убийстве

В СУ СКР отметили, что к расследованию подключились наиболее опытные следователи и криминалисты СК
Ольга Симонова
Поделиться:
Елизавета КиселеваЕлизавета Киселева
Изменить размер текста:

Следователи Кировского района Саратова возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего» после пропажи девятилетней Елизаветы Киселевой.

- К расследованию подключились наиболее опытные следователи и криминалисты СК, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Напомним, девочка ушла из дома по улице Высокая в 7:30 утра сегодня, 9 октября, и пошла в школу №73 на 2-м Магнитном проезде, но до учебного заведения она так и не дошла. Родственники не знают, где она сейчас.

Ориентировка «Лиза Алерт»

Ориентировка «Лиза Алерт»

Поиски ведут: полиция, следователи СК и волонтеры отряда «Лиза Алерт». Также правоохранители изымают записи с камер наблюдения на пути ребенка, допрашивают сверстников, персонал школы и жильцов соседних домов.

Если вы знаете местонахождение девочки, позвоните по номерам следователей: 74-14-70, 74-14-80 или в полицию — 02.

Напомним, рост Елизаветы — 130 см, она нормального телосложения, волосы у нее светло-русые, до пояса, заплетены в косу, глаза — серо-голубые.

Елизавета была одета в светло-зеленую куртку без капюшона, черную юбку в крупную складку, темно-синие колготы, черные ботинки на белой подошве, малиновую вязаную шапку.

С собой у девочки был черный рюкзак с белым цветочным принтом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Камаз раздавил ВАЗ под Марксом и перевернулся
На трассе под Саратовом водитель ВАЗа пострадал при столкновении с Тонаром
Следователи разбираются в исчезновении Елизаветы Киселёвой в Саратове
В Саратове ищут девятилетнюю Елизавету Киселёву
В Балакове иномарка протаранила реанимацию с 11-летней девочкой
Наркоман с ножом порезал в Энгельсе трех человек
Самой многочисленной делегацией на экономическом форуме в Саратове станет китайская
В Саратове ночью пропала пенсионерка с возможной потерей памяти
Саратовцы три месяца живут без горячей воды на улице, где пройдет II экономический форум
СМИ: В Саратове уволился главврач больницы РЖД
Володин предложил обязать застройщиков жилья строить объекты социальной инфраструктуры
На промышленной выставке наградили редакцию «Комсомольской правды» — Саратов»
В Саратове ожидается туман
Жительница Озинок ответит за нож в сердце супруга
В Саратовской области обнаружено некачественное лекарство от паразитов
В Саратовской области лжедочь репрессированного пять лет обманывала государство
Житель Хвалынска поехал за медом пьяным и получил срок
В Саратове пройдут продовольственные ярмарки
В Саратове прошел показ фильмов, приуроченных к 75-летию годовщины Победы в ВОВ
Панков предложил лишать доплат к пенсии проворовавшихся чиновников
Татищевская прокуратура заблокировала два сайта о незаконной охоте
«Т Плюс» ответит в суде за холод в домах саратовцев
Журналисты из Саратова участвуют в фестивале региональной прессы «Энергичные люди»
В Саратовской области свыше 11 тыс. человек заболели ОРВИ