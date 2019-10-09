После пропажи девятилетней девочки в Саратове возбуждено дело об убийстве
Следователи Кировского района Саратова возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего» после пропажи девятилетней Елизаветы Киселевой.
- К расследованию подключились наиболее опытные следователи и криминалисты СК, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.
Напомним, девочка ушла из дома по улице Высокая в 7:30 утра сегодня, 9 октября, и пошла в школу №73 на 2-м Магнитном проезде, но до учебного заведения она так и не дошла. Родственники не знают, где она сейчас.
Ориентировка «Лиза Алерт»
Поиски ведут: полиция, следователи СК и волонтеры отряда «Лиза Алерт». Также правоохранители изымают записи с камер наблюдения на пути ребенка, допрашивают сверстников, персонал школы и жильцов соседних домов.
Если вы знаете местонахождение девочки, позвоните по номерам следователей: 74-14-70, 74-14-80 или в полицию — 02.
Напомним, рост Елизаветы — 130 см, она нормального телосложения, волосы у нее светло-русые, до пояса, заплетены в косу, глаза — серо-голубые.
Елизавета была одета в светло-зеленую куртку без капюшона, черную юбку в крупную складку, темно-синие колготы, черные ботинки на белой подошве, малиновую вязаную шапку.
С собой у девочки был черный рюкзак с белым цветочным принтом.
ИСТОЧНИК KP.RU