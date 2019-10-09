В Саратове полицейским предъявлено обвинение за пытки задержанного утюгом

СЕГОДНЯ 09:44 2019-10-09T09:45:02+03:00

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В Саратове следователи предъявили обвинение сотрудникам полиции, пытавших мужчину утюгом. Об этом «КП-Саратов» сообщили в СУ СКР по Саратовской области.

Напомним, задержанных сотрудников МО МВД России «Саратовский» обвиняют в превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия.

- Следствие считает, что с 23 часов 24 сентября до семи утра следующих суток трое полицейских в отделе без законных оснований применили насилие в отношении 31-летнего мужчины, которого привели по подозрению в краже, — отметили в СУ СКР.

По данным «Комсомолки», правоохранители прижимали раскаленный утюг к ягодицам мужчины и выпускали пар.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения обвиняемым стражам порядка. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU