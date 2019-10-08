В отношении саратовских полицейских возбудили уголовное дело за пытки утюгом

СЕГОДНЯ 11:37 2019-10-08T13:06:30+03:00

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В отношении двух саратовских полицейских возбуждено уголовное дело за то, что они якобы били и пытали задержанного.

В региональном СК корреспонденту «КП-Саратов» подтвердили эту информацию.

Ранее анонимный телеграм-канал сообщил о необычном способе получить показания от 31-летнего жителя поселка Соколовый.

Так, 24 сентября в 23:30 стражи порядка якобы забрали подозреваемого в краже мужчину и привезли в отдел на Большой Садовой улице, 158. Полицейские выпили несколько литров пива и принялись бить подозреваемого в краже мужчину. Это продолжалось несколько часов. В ответ на его молчание сотрудники отдела угрожали подбросить наркотики, а после зафиксировали гражданина лежа на полу и несколько раз приставили к его ягодицам горячий утюг, из которого шел пар.

Задержанный не выдержал этой пытки и признался во всем, что требовалось.

Расследование уголовного дела продолжается, уточнили в региональном СУ СКР.

Напомним, 26 сентября в Вольске Саратовской области двое сержантов ППС признались в том, что вывезли к кладбищу задержанного мужчину и избили его. Пострадавший скончался от побоев.

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ИСТОЧНИК KP.RU