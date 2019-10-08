Прокурор Саратовской области взял на контроль дело о пытках утюгом в полиции

СЕГОДНЯ 18:47 2019-10-08T19:56:06+03:00

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Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко лично контролирует расследование уголовного дела по части 3 статьи 286 УК РФ о превышении служебных полномочий трех стражей порядка.

Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, с 24 по 25 сентября сотрудники отдела избивали предполагаемого преступника — 32-летнего мужчину.

Апогеем экзекуций стали ожоги, которые гражданин получил от «нагревающегося металлического прибора».

По данным «Комсомолки», речь идет о горячем утюге, который прижимали к ягодицам мужчины, выпуская пар. Расследование дела набирает ход, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, которые помогут выяснить все обстоятельства случившегося.

Напомним, ОРЧ Собственной безопасности ГУ МВД России по Саратовской области по данному факту проводит служебную проверку. Как отмечают в главке, если вина сотрудников подтвердится, они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU