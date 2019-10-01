2019-10-01T20:07:25+03:00
Происшествия

В Саратове отец двух детей покончил с собой и убил малышей

Его тело нашли под многоэтажкой, один ребенок погиб на месте, вторая скончалась в больнице
Екатерина Семенова
Поделиться:
Комментарии: comments13
В Саратове мужчина разбился с двумя детьми. Фото соцсетейВ Саратове мужчина разбился с двумя детьми. Фото соцсетей
Изменить размер текста:

В центре Саратова днем 1 октября произошла страшная трагедия. Отец двоих детей разбился насмерть. При этом он прихватил с собой обоих малышей.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», все случилось в доме №52/70 по улице Белоглинская около 16 часов.

Тело 30-летнего Романа Михайлова нашли на асфальте под окнами дома, где он проживал с семьей в квартире на девятом этаже. С ним были двое детей: полуторагодовалый Артем и четырехлетняя София. Мальчик скончался на месте, несмотря на реанимационные мероприятия медиков. Девочку госпитализировали в критическом состоянии, но малышка вскоре также скончалась.

На месте работали все оперативные службы города: полиция, спасатели, специалисты Центра медицины катастроф, врачи «скорой помощи», следователи СУ СКР.

В настоящее время эксперты разбираются в обстоятельствах трагедии и причинах произошедшего. Согласно одной из версий, мужчина мог сознательно мог сознательно лишить себя жизни и убить двух своих детей. Близкие к семье люди отмечают, что незадолго до этого Роман поссорился с женой, и та решила подать на развод. Якобы все произошло именно в то время, как она отправилась подать заявление. Возможно, женщина лишь пригрозила, а муж воспринял серьезно – однако именно это он отразил в оставленной записке, в которой обвиняет во всем жену.

СУ СКР по Саратовской области возбудило уголовное дело по факту убийства малолетнего.

В Саратовской области за сегодня это не первый случай гибели детей. Днем в Аткарске на пожаре погибли пятилетняя девочка и годовалый мальчик. Они были оставлены дома без присмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Радаев о «Т Плюс»: Зачем нам нужны такие партнеры?!
Депутат Саратовской облдумы попросил прокуратуру проверить информацию о сверхдоходах главврачей
Трагедия на Белоглинской: Возбуждено дело об убийстве
Трагедия на Белоглинской: Девочка скончалась в больнице
Трагедия на Белоглинской: Перед падением с высотки мужчина поругался с женой
Электросети Саратовской области готовы к отопсезону на 95,7%
Саратовским семьям увеличили размер детских пособий
В Саратове мужчина с двумя малышами разбился при падении из окна
Три человека погибли в ДТП под Пугачевом
На маршруте Первомайский — Ртищево увеличится количество рейсов
В Саратове без номеров остаются 8,3 тыс. домов
Пенсионерке из Саратова грозит штраф за продажу алкоголя на дому
Володин инициировал законопроект о компенсациях обманутым дольщикам
На II Саратовском экономическом форуме обсудят развитие реального сектора экономики
Три четверти жилых домов Саратова остаются без тепла