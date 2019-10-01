В Саратове отец двух детей покончил с собой и убил малышей

В центре Саратова днем 1 октября произошла страшная трагедия. Отец двоих детей разбился насмерть. При этом он прихватил с собой обоих малышей.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», все случилось в доме №52/70 по улице Белоглинская около 16 часов.

Тело 30-летнего Романа Михайлова нашли на асфальте под окнами дома, где он проживал с семьей в квартире на девятом этаже. С ним были двое детей: полуторагодовалый Артем и четырехлетняя София. Мальчик скончался на месте, несмотря на реанимационные мероприятия медиков. Девочку госпитализировали в критическом состоянии, но малышка вскоре также скончалась.

На месте работали все оперативные службы города: полиция, спасатели, специалисты Центра медицины катастроф, врачи «скорой помощи», следователи СУ СКР.

В настоящее время эксперты разбираются в обстоятельствах трагедии и причинах произошедшего. Согласно одной из версий, мужчина мог сознательно мог сознательно лишить себя жизни и убить двух своих детей. Близкие к семье люди отмечают, что незадолго до этого Роман поссорился с женой, и та решила подать на развод. Якобы все произошло именно в то время, как она отправилась подать заявление. Возможно, женщина лишь пригрозила, а муж воспринял серьезно – однако именно это он отразил в оставленной записке, в которой обвиняет во всем жену.

СУ СКР по Саратовской области возбудило уголовное дело по факту убийства малолетнего.

В Саратовской области за сегодня это не первый случай гибели детей. Днем в Аткарске на пожаре погибли пятилетняя девочка и годовалый мальчик. Они были оставлены дома без присмотра.