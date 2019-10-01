Трагедия на Белоглинской: Возбуждено дело об убийстве

СЕГОДНЯ 19:31 2019-10-01T20:14:11+03:00

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В Саратове СУ СКР возбудило уголовное дело по факту гибели мужчины и двух детей на Белоглинской.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, дело возбуждено по статьям «Убийство малолетнего» и «Покушение на убийство двух лиц».

По версии следствия, мужчина намеревался убить детей, поэтому сбросил их с балкона своей квартиры на девятом этаже.

30-летний мужчина и полуторагодовалый мальчик погибли на месте. Четырехлетняя девочка была госпитализирована. Однако, как стало известно позднее, девочка также скончалась.

Следователи работают на месте, устанавливают причины и обстоятельства трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU