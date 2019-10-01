Трагедия на Белоглинской: Возбуждено дело об убийстве
В Саратове СУ СКР возбудило уголовное дело по факту гибели мужчины и двух детей на Белоглинской.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, дело возбуждено по статьям «Убийство малолетнего» и «Покушение на убийство двух лиц».
По версии следствия, мужчина намеревался убить детей, поэтому сбросил их с балкона своей квартиры на девятом этаже.
30-летний мужчина и полуторагодовалый мальчик погибли на месте. Четырехлетняя девочка была госпитализирована. Однако, как стало известно позднее, девочка также скончалась.
Следователи работают на месте, устанавливают причины и обстоятельства трагедии.
ИСТОЧНИК KP.RU