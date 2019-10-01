2019-10-01T16:06:38+03:00
Происшествия

В горящем доме под Саратовом погибли двое детей

Мальчик и девочка были дома одни
Екатерина Семенова
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Огонь охватил частный деревянный дом. Фото СУ СКР по Саратовской областиОгонь охватил частный деревянный дом. Фото СУ СКР по Саратовской области
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Днем 1 октября в Аткарске Саратовской области пожар унес жизни двух малолетних детей.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал на пульт возгорания поступил в 13:42. Помощь вызвали местные жители, которые заметили дым.

Огонь охватил частный деревянный дом на улице Бубнова. К моменту прибытия пожарных он был окутан сильным дымом, но опасности, что пламя перекинется на соседние здания, не было.

После тушения пожара в доме были обнаружены два тела — пятилетней девочки и мальчика в возрасте год и восемь месяцев.

В сгоревшем доме нашли тела двух детей. Фото СУ СКР по Саратовской области

В сгоревшем доме нашли тела двух детей. Фото СУ СКР по Саратовской области

На место оперативно выехали сотрудники СУ СКР по Саратовской области. Специалисты проводят осмотр места происшествия. Назначены судебно-медицинское исследование и пожарно-техническая экспертиза. Кроме того, будет проверена семья, в которой жили дети. Следователям предстоит установить, почему малыши находились дома одни, без присмотра взрослых. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

МЧС призывает граждан к бдительности. Следует объяснить детям запрет игр с зажигалками и спичками, а также, что нельзя самостоятельно включать газовую и электрическую плиты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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