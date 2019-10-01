Трагедия на Белоглинской: Перед падением с высотки мужчина поругался с женой

СЕГОДНЯ 18:17 2019-10-01T21:04:38+03:00

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Стали известны подробности трагедии на Белоглинской улице в Саратове.

Как сообщил собственный источник КП-Саратов, причиной необдуманного поступка мужчины с двумя детьми могли стать проблемы в семейной жизни.

По предварительной версии, 30-летний Роман Михайлов с полуторагодовалым сыном Артемом погибли на месте. 4-летняя дочка София в крайне критическом состоянии находится в больнице.

Якобы мужчина поругался с женой, которая, в ходе ссоры пригорозила разводом. В порыве гнева он решил отомстить таким образом, написал записку, что во всем виновата жена, взял детей и совершил необдуманный поступок. Тело его и сына нашли на асфальте под окнами дома, где они проживали в квартире на девятом этаже. На месте работают следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU