2019-10-01T16:55:51+03:00
Происшествия

В Саратове мужчина с двумя малышами разбился при падении из окна

Годовалый мальчик погиб на месте, а четырехлетнюю девочку госпитализировали
Ольга Симонова
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В Саратове сегодня, 1 октября, 30-летний мужчина упал из окна девятого этажа на улице Белоглинская, 52/70 вместе с двумя детьми.

- Мужчина и годовалый мальчик скончались на месте, а четырехлетнюю девочку в тяжелом состоянии госпитализировали в областную детскую клиническую больницу, — сообщили «КП-Саратов» в Центре медицины катастроф.

В региональном Минздраве также подтвердили информацию о трагедии.

На месте сейчас работают областные спасатели во главе с начальником Юрием Юриным, Центр медицины катастроф и «скорая помощь», следователи и полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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