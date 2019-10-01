В Саратове мужчина с двумя малышами разбился при падении из окна
Годовалый мальчик погиб на месте, а четырехлетнюю девочку госпитализировали
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В Саратове сегодня, 1 октября, 30-летний мужчина упал из окна девятого этажа на улице Белоглинская, 52/70 вместе с двумя детьми.
- Мужчина и годовалый мальчик скончались на месте, а четырехлетнюю девочку в тяжелом состоянии госпитализировали в областную детскую клиническую больницу, — сообщили «КП-Саратов» в Центре медицины катастроф.
В региональном Минздраве также подтвердили информацию о трагедии.
На месте сейчас работают областные спасатели во главе с начальником Юрием Юриным, Центр медицины катастроф и «скорая помощь», следователи и полиция.
ИСТОЧНИК KP.RU