Следователи начали проверку гибели двух детей на пожаре в Аткарске
В Аткарске на пожаре погибли двое детей.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка.
По предварительной версии, трагедия произошла сегодня, 1 октября, около 14 часов в частном доме на улице Бубнова. Местные жители сообщили о возгорании в ГУ МЧС.
После тушения огня на месте были найдены тела пятилетней девочки и мальчика в возрасте год и восемь месяцев.
Следователи проводят осмотр места ЧП. Устанавливается, по какой причине дети были оставлены дома без присмотра.
- Назначено судебно-медицинское исследование и пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, — сообщили в СУ СКР.
ИСТОЧНИК KP.RU