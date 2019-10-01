Следователи начали проверку гибели двух детей на пожаре в Аткарске

СЕГОДНЯ 14:33 2019-10-01T15:11:48+03:00

Устанавливается, почему малыши были дома без присмотра

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В Аткарске на пожаре погибли двое детей.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка.

По предварительной версии, трагедия произошла сегодня, 1 октября, около 14 часов в частном доме на улице Бубнова. Местные жители сообщили о возгорании в ГУ МЧС.

После тушения огня на месте были найдены тела пятилетней девочки и мальчика в возрасте год и восемь месяцев.

Следователи проводят осмотр места ЧП. Устанавливается, по какой причине дети были оставлены дома без присмотра.

- Назначено судебно-медицинское исследование и пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, — сообщили в СУ СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU