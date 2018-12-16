2018-12-16T10:42:11+03:00
Происшествия

Под Саратовом двое детей сгорели, когда родители ушли в гости

Следователи начали проверку
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Следователи СУ СКР по Саратовской области начали проверку по факту гибели двух детей на пожаре в Красном Куте.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, к работе привлечены наиболее опытные криминалисты.

Напомним, пожар начался в ночь на воскресенье. Сигнал о возгорании поступил в 01:45 — горел жилой дом на улице Кутузова. После тушения были обнаружены обожженные тела несовершеннолетней девушки и ребенка.

Оказалось, что накануне, 15 декабря около 20 часов, родители отправились в гости к знакомым, оставив 16-летнюю дочь и 3-летнего сына дома. По возвращении они увидели, что дом горит и на месте работают пожарные.

Одной из версий является замыкание электропроводки.

Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертиза, по итогам которых будет принято процессуальное решение.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове водитель ВАЗ 21010 сбил 8-летнего мальчика
Экс-министром образования Саратовской области займутся следователи СКР
Саратов опять стоит в девятибалльных пробках
Саратовцы взяли первые места на «Кубке Урала» по прыжкам в воду
Жители Заводского района жалуются на размножающися «сталактиты»
Автошкола в Татищево ответит за мошенничество
Жители Энгельсского района выступили против строительства зернового терминала
Супружеская пара из Саратова ответит за казино
Юлия Литневская решает проблемы заводчан
В субботу на Театральной площади зажгут главную Новогоднюю елку
СГТУ и Союз машиностроителей России подписали соглашение о сотрудничестве
В Балакове будут судить распространителя детского порно
В Саратове будет мороз и туман
Лучший подарок – это знания: новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
Наркоман из Балаково подделал документы для суда
Кафе в Воскресенске оштрафовали за беззащитный Wi-Fi
Батареи в домах Саратова, Энгельса и Балакова станут горячее
Сегодня ночью перекроют участок улицы на Большой Казачьей
Саратовец задушил сожителя во время застолья
Вячеслав Володин: закон Президента о защите бизнеса оздоровит деловой климат в стране
Уехать из Усть - Курдюма до ТЦ «Хеппи Молл» можно 24 раза в день
Юные вымогатели травили и избивали юношу ради приставки и компьютера