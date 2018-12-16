Под Саратовом двое детей сгорели, когда родители ушли в гости
Следователи СУ СКР по Саратовской области начали проверку по факту гибели двух детей на пожаре в Красном Куте.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, к работе привлечены наиболее опытные криминалисты.
Напомним, пожар начался в ночь на воскресенье. Сигнал о возгорании поступил в 01:45 — горел жилой дом на улице Кутузова. После тушения были обнаружены обожженные тела несовершеннолетней девушки и ребенка.
Оказалось, что накануне, 15 декабря около 20 часов, родители отправились в гости к знакомым, оставив 16-летнюю дочь и 3-летнего сына дома. По возвращении они увидели, что дом горит и на месте работают пожарные.
Одной из версий является замыкание электропроводки.
Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертиза, по итогам которых будет принято процессуальное решение.