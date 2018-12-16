Под Саратовом двое детей сгорели, когда родители ушли в гости

16 Дек. 10:42 2018-12-16T10:42:11+03:00

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Следователи СУ СКР по Саратовской области начали проверку по факту гибели двух детей на пожаре в Красном Куте.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, к работе привлечены наиболее опытные криминалисты.

Напомним, пожар начался в ночь на воскресенье. Сигнал о возгорании поступил в 01:45 — горел жилой дом на улице Кутузова. После тушения были обнаружены обожженные тела несовершеннолетней девушки и ребенка.

Оказалось, что накануне, 15 декабря около 20 часов, родители отправились в гости к знакомым, оставив 16-летнюю дочь и 3-летнего сына дома. По возвращении они увидели, что дом горит и на месте работают пожарные.

Одной из версий является замыкание электропроводки.

Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертиза, по итогам которых будет принято процессуальное решение.