В Тарханах на пожаре погибли двое малышей

6 Дек. 13:27 2018-12-06T13:51:56+03:00

Взрослые в это время кормили кроликов

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В селе Тарханы под Саратовом произошел пожар, унесший жизни двух детей.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», трагедия случилась в доме на улице Октябрьская.

По предварительной версии, двое детей примерно 3-4 лет остались дома одни, когда взрослые отлучились покормить кроликов. В это время начался пожар, которые родители попытались потушить собственными силами, но сами едва не отравились дымом.

Сейчас туда прибыли спасатели, врачи «скорой помощи», глава местной администрации.