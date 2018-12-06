В Тарханах на пожаре погибли двое малышей
Взрослые в это время кормили кроликов
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В селе Тарханы под Саратовом произошел пожар, унесший жизни двух детей.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», трагедия случилась в доме на улице Октябрьская.
По предварительной версии, двое детей примерно 3-4 лет остались дома одни, когда взрослые отлучились покормить кроликов. В это время начался пожар, которые родители попытались потушить собственными силами, но сами едва не отравились дымом.
Сейчас туда прибыли спасатели, врачи «скорой помощи», глава местной администрации.