2018-12-06T13:27:31+03:00
Происшествия

В Тарханах на пожаре погибли двое малышей

Взрослые в это время кормили кроликов
Екатерина Семенова
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В селе Тарханы под Саратовом произошел пожар, унесший жизни двух детей.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», трагедия произошла в доме на улице Октябрьская.

По предварительной версии, двое детей примерно 3-4 лет остались дома одни, когда взрослые отлучились покормить кроликов. В это время начался пожар, которые попытались потушить собственными силами, но сами едва не отравились дымом.

В настоящее время на место прибыли спасатели, врачи «скорой помощи», глава местной администрации.

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