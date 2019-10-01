На пожаре в Аткарске погибли двое малышей

СЕГОДНЯ 14:18 2019-10-01T14:18:54+03:00

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В Аткарске Саратовской области сегодня, 1 октября, на пожаре погибли двое детей.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании деревянного дома поступил на пульт «01» в 13:42.

- На момент прибытия подразделения в доме было сильное задымление, угроза распространения огня отсутствовала. На пожаре погибла годовалая девочка и пятилетний мальчик, — отметили в главке.

Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU