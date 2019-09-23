Я вернулся добить: Обвиняемый в убийстве девушки в Саратове рассказал подробности на камеру

СЕГОДНЯ 11:12 2019-09-23T11:56:13+03:00

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Задержанный по подозрению в жестоком убийстве девушки в Саратове не только признал вину, но и рассказал подробности преступления.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 18-летний парень на месте трагедии рассказал, как убивал Екатерину.

Девушке было 18 лет. Фото со страницы Екатерины в соцсети

Бодрым и спокойным голосом на камеру он сообщил причины убийства — денежный долг.

- 21 июля еще встретились, и я тогда одолжил ей 2,3 тыс. рублей. Потом через полторы недели я спрашиваю: «Ну ты их вернешь мне вообще?». Она стала «динамить». Я за ней бегал, уговаривал, потом стал угрожать.

- Нож где?

- От почты недалеко (выкинул)

- Покажешь?

- Да.

Такой диалог состоялся между обвиняемым и следователем на месте происшествия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/733649" frameborder="0"></iframe> Убийство в Саратове на Вишневой.

В отделении полиции он рассказал, как конкретно убивал.

- Я зашел в третий подъезд на Вишневой, 20 и между первым и вторым этажами стал ждать Екатерину. Когда увидел, что она заходит в подъезд, спустился, достал нож и стал ждать ее за стеной. Когда она вышла мне навстречу, я на нее напал и стал наносить серию ножевых ударов. Потом решил, что она могла остаться в живых, и зашел еще раз в подъезд и нанес ей еще серию ножевых. После чего я оттуда ушел, — рассказал убийца на следственном эксперименте и при допросе в региональном СУ СКР.

Напомним, тело девушки нашли в подъезде дома на Вишневой, 20 вечером 20 сентября. Известно, что жертва и обвиняемый были знакомы с детства. Она училась в отраслевом колледже технологий, он — в Саратовской государственной юридической академии.

Убийство было совершено вечером 20 сентября. Фото СУ СКР по Саратовской области

Сейчас парень находится под арестом.

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ИСТОЧНИК KP.RU