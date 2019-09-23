2019-09-23T11:56:13+03:00
Происшествия

Я вернулся добить: Обвиняемый в убийстве девушки в Саратове рассказал подробности на камеру

Он дожидался жертву в подъезде [видео]
Екатерина СеменоваАлександр Уриевский
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Екатерину убили в подъезде дома. Фото соцсетейЕкатерину убили в подъезде дома. Фото соцсетей
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Задержанный по подозрению в жестоком убийстве девушки в Саратове не только признал вину, но и рассказал подробности преступления.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 18-летний парень на месте трагедии рассказал, как убивал Екатерину.

Девушке было 18 лет. Фото со страницы Екатерины в соцсети

Девушке было 18 лет. Фото со страницы Екатерины в соцсети

Бодрым и спокойным голосом на камеру он сообщил причины убийства — денежный долг.

- 21 июля еще встретились, и я тогда одолжил ей 2,3 тыс. рублей. Потом через полторы недели я спрашиваю: «Ну ты их вернешь мне вообще?». Она стала «динамить». Я за ней бегал, уговаривал, потом стал угрожать.

- Нож где?

- От почты недалеко (выкинул)

- Покажешь?

- Да.

Такой диалог состоялся между обвиняемым и следователем на месте происшествия.

Убийство в Саратове на Вишневой.

В отделении полиции он рассказал, как конкретно убивал.

- Я зашел в третий подъезд на Вишневой, 20 и между первым и вторым этажами стал ждать Екатерину. Когда увидел, что она заходит в подъезд, спустился, достал нож и стал ждать ее за стеной. Когда она вышла мне навстречу, я на нее напал и стал наносить серию ножевых ударов. Потом решил, что она могла остаться в живых, и зашел еще раз в подъезд и нанес ей еще серию ножевых. После чего я оттуда ушел, — рассказал убийца на следственном эксперименте и при допросе в региональном СУ СКР.

Напомним, тело девушки нашли в подъезде дома на Вишневой, 20 вечером 20 сентября. Известно, что жертва и обвиняемый были знакомы с детства. Она училась в отраслевом колледже технологий, он — в Саратовской государственной юридической академии.

Убийство было совершено вечером 20 сентября. Фото СУ СКР по Саратовской области

Убийство было совершено вечером 20 сентября. Фото СУ СКР по Саратовской области

Сейчас парень находится под арестом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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