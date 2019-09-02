Стало известно имя обвиняемого в убийстве двухмесячной дочери в Саратове

По данным «КП-Саратов», в убийстве своей двухмесячной дочери, которое произошло в доме на улице Квартал Аэропорт в Саратове, подозревается Мовсур Чентиев, 38-летний уроженец селения Пседах Малгобекского района Ингушетии.

Его задержали вечером 31 августа после того, как его жена сообщила о пропаже новорожденной дочери.

В открытых интернет-источниках удалось найти только одного полного тезку Мовсура Чентиева, также уроженца Малгобекского района Ингушетии. В 2011 году он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и планировал заниматься разведением пчел, но через месяц уже был исключен из реестра Росстата.

В картотеке решения судов также найдено два дела в отношении М. А. Чентиева, вероятнее всего, того же самого.

Из материалов уголовного дела Чентиева М.А.

19 апреля 2018 года в Малгобекский суд республики Ингушетия поступило дело в отношении «неработающего, женатого, имеющего одного ребенка» М. А. Чентиева. Он выражался грубой нецензурной бранью в отношении сотрудников полиции. Суд отправил его на трое суток под административный арест.

24 июня 2019 года уже в Кировский районный суд Саратова поступило административное дело в отношении «уроженца с. Пседах Малгобекского района Республики Ингушетия, гражданина Российской Федерации, семейного, имеющего двоих малолетних детей, работающего не официально».

За нарушение общественного порядка Чентиева привлекли к ответственности два месяца назад

Из материалов дело следует, что 23 июня он нарушал общественный порядок у секции №4 по адресу Аэропорт СХИ, то есть там же, где проживает обвиняемый в убийстве дочери мужчина. Суд тогда оштрафовал Чентиева М. А. на 500 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пришел, выпил пива: после убийства новорожденной дочери саратовец отправился в местный магазин

Корреспондент КП побывал в доме, где разыгралась трагедия, и пообщался с местными жителями

(подробнее)

«Она задыхалась. Я хотел помочь»: отец объяснил, почему обезглавил двухмесячную дочь

Трагедия произошла в Саратове. Второго ребенка из семьи отвезли в больницу

(подробнее)