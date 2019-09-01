Пришел, выпил пива: После убийства новорожденной дочери саратовец отправился в местный магазин

Жестокое убийство произошло вчера вечером, 31 августа, на последнем, четвертом этаже одной из коммуналок Кировского района Саратова.

Здесь жизнь двухмесячной малышки оборвал ее же отец. Он перерезал девочке горло ножом. Трагедия случилась вечером 31 августа.

Чердак, где отец спрятал труп зарезанной дочери

Семья из Ингушетии проживала на четвертом этаже дома на улице Бульвар Аэропорт. Мать, отец, двухлетний сын и маленькая дочь, которая почему-то не снискала любви отца. Когда женщина ушла в магазин, глава семьи обезглавил девочку, положил тело младенца в сумку и унес на чердак. Идти нужно было меньше пролета, однако соседи успели заметить необычный вечерний поход странного квартиранта. Когда вернулась мать девочки и не нашла новорожденную дочь, он заявил, что ничего не знает о том, куда пропал младенец. Женщина вызвала правоохранителей.

Выход на чердак сейчас закрыт на замок. Фото Юлии Кековой

По предварительной версии, мужчина решился на убийство из-за здоровья дочери. Девочка болела после перенесенного ее матерью во время родов вирусного заболевания. Следователи СУ СКР ранее сообщали, что у погибшей девочки имелась врожденная патология. Якобы, именно это могло стать причиной зверской расправы над ней.

Этот дом в Саратове непросто отыскать, даже зная адрес. Фото Юлии Кековой

Место преступления встретило корреспондентов «КП-Саратов» недружелюбно — поврежденная местами крыша, выпавшие из стен на улицу кирпичи, обшарпанные стены подъезда и, казалось бы, никогда не закрывающиеся двери. Рядом с домом стоит кресло и початая бутылка водки, на земле разбросаны использованные шприцы, еще не поздно, но на улице нет не души.

Из стен здания, куда недавно привезли новорожденную девочку, высыпаются кирпичиФото: Ольга Симонова

Вокруг дома в изобилии набросаны использованные шприцы. Фото Юлии Кековой

Каждый из коммунальных коридоров похож на другой до ужаса — приглушенный свет, крошечные проходы и местами просто занавеска вместо двери — видимо, стесняться местным жителям уже нечего.

Коридоры в доме заставлены небогатым скарбом жильцов. Фото Юлии Кековой

Нескольких соседей все-таки встретить удалось, однако словоохотливыми их явно не назовешь.

- Откуда мы знаем? Он живет на верхнем этаже. Его фамилию я не подскажу, никто не знает, — буркнул мужчина и поспешил скрыться за дверью.

Женщина с четвертого этажа оказалась более разговорчивой.

Из этой комнаты семья в полном составе собиралась перебраться в более благоустроенную. Фото Юлии Кековой

- Пара снимала 55-ю комнату, а покупать собирались соседнюю, 58-ю. Сделка уже почти прошла. Думаю, сейчас будут разбираться, на каком они основании здесь жили, было ли оформление — паспорт, договор, — поясняет она и ведет нас к месту основных событий.

Покупка этой комнаты теперь под вопросом. Фото Юлии Кековой

Семье предстоял переезд из старой комнаты с обшарпанной дверью в более солидную, за новой железной дверью. Всего, по словам соседки, здесь они провели более года.

Она добавила — семья была не русская по национальности, однако 26-летняя мать погибшей малышки отрицала это. К отцу отношение местных было настороженное, масла в огонь добавляли его «странности». Мужчина носил бороду и необычную повязку на голове. Общение с ним у соседки ограничивалось темами: «здравствуйте — до свидания».

- Он однажды подошел ко мне, спросил, почему у меня большие глаза и розово-зеленые. У меня были очки этого цвета, с антибликами, я так ему и ответила. Потом я надела очки с черной оправой, он спросил почему черные, я объяснила, что глаза такие же, как были, а очки другие. Как-то посреди ночи постучался и спросил, где мать его сына, а я не знаю, я сплю, — вспомнила местная жительница.

Мать ребенка часто приходила за помощью и ей не отказывали в этом.

- Приходила, что-то спрашивать, что-то посоветоваться, обогревателем интересовалась. Диван хотела купить новый, хотела рассчитывать на материнский капитал, — добавила местная жительница.

Известно, что у квартирантки был второй сын, его отец звал Абрек, мальчик плохо разговаривал.

По словам соседки, пара постоянно ругалась, с матом, и часто разговор просто велся на повышенных тонах.

Местная жительница поделилась воспоминанием, что недавно заходила в их комнату и видела черный чехол примерно в полметра длиной. Она предполагает, что это лежал кинжал, из чехла торчала его рукоять.

Подъезды в доме явно не дождались внимания местной УК "Жилищник". Фото Юлии Кековой

В отличие от управляющей компании, коллекторы жильцов без внимания не оставляют. Фото Юлии Кековой

Отметим, что глава семьи часто пугал местных продавщиц из магазина «Продукты», дело доходило до вызова ГБР. В роковой вечер он зашел опять в торговую точку, выпил пива и вел себя очень беспокойно до приезда полиции.

Как рассказала «КП-Саратов» уполномоченная по правам детей в Саратовской области Татьяна Загородняя, мать девочки уже привлекалась к административной ответственности, за ненадлежащее воспитание старшего сына.

Известно также, что 38-летний отец девочки ранее был судим за сопротивление начальнику при исполнении военных обязанностей (ч. 1 ст. 333 УК РФ).

Следователи СУ СКР по Саратовской области возбудили уголовное дело по факту убийства ребенка. Мужчине предъявлено обвинение, в понедельник суд должен решит вопрос об аресте.

Также следователи сообщили, что он признался в содеянном. По свидетельству некоторых очевидцев, мужчина заявлял, что сына любит безмерно, а дочь своей не считает. Именно поэтому в первых сводках он фигурировал как отчим.

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