Нападение подростка с топором на девочку в школе Вольска: Возбуждено дело о халатности

В Саратовской области следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на девочку в школе Вольска.

Как ранее писала «КП-Саратов», об этом в экслюзивном интервью заявил заместитель руководителя Следственного управления Следственного комитета России генерал-майор юстиции Олег Мезрин.

- Кроме уголовного дела о самом нападении, возбуждено еще одно — по статье 293 часть 2 УК РФ — «Халатность». Пока в деле нет конкретных подозреваемых, оно заведено по факту. Цель его возбуждения — разобраться в причинах и условиях совершения преступления учеником Вольской школы. В ходе расследования будет дана оценка действиям органов системы профилактики, — рассказал следователь.

Заместитель руководителя СУ СКР по Саратовской области, генерал-майор юстиции Олег МезринФото: Александр Уриевский

При этом он отметил, что сейчас слишком рано говорить, что виновен в случившемся. Возможно, проблемы есть в воспитании подростка. Однако следствие не нашло подтверждения, что напавший на ученицу мальчик был связан с экстремистскими организациями или течениями.

Это дело Олег Мезрин выделил как одно из наиболее громких во время своей работы в Саратовской области.

- Это вопиющий случай. Подобные происшествия происходили в других регионах, поэтому к нему такое пристальное внимание. Дело находится на контроле в нашем Следственном управлении и в СК РФ. За ходом следствия наблюдает общественность, — отметил он.

Напомним, 28 мая 14-летний мальчик пришел в школу №4 Вольска с топором и зажигательной смесью. Холодным оружием он ранил девочку, а «коктейль Молотова» бросил в один из классов. Пострадавшая ученица была госпитализирована в тяжелом состоянии. Впоследствии сообщалось, что она частично потеряла зрение.

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