Новый замруководителя саратовского СУ СКР Олег Мезрин: Я играю в нападении

Заместитель руководителя Следственного управления Следственного комитета России генерал-майор юстиции Олег Мезрин для Саратова лицо новое. Немногим больше месяца назад он был назначен в Саратовскую область. До тех пор работал в Якутии (руководителем регионального СУ СКР) и в Кировской области (заместителем руководителя).

Корреспондент «КП-Саратов» задал несколько вопросов новому силовику про отношения со СМИ, изменения в региональном следкоме, громких делах и основных жалобах, которые он успел услышать от жителей Саратовскои области.

«У меня не было конфликтов со СМИ»

- Олег Александрович, вы теперь работаете в Саратове поэтому ответьте, как у вас с восприятием критики со стороны СМИ? Готовы?

- В тех субъектах, где я проходил службу, взаимодействие с журналистами было основано на деловых, партнерских отношениях. Я понимаю характер вашей деятельности. Мы тоже работаем для общества и поэтому обязаны информировать население о результатах этой работы — как в целом, так и по конкретным уголовным делам.

Не ссылаясь на инструкции, распоряжения, приказы — это наша обязанность как госоргана.

- Как планируете здесь строить эту работу?

- Я посмотрел как здесь устроено это. Первое впечатление — в Саратовской области налажено деловое взаимодействие следователей СУ СКР со средствами массовой информации. И никогда не бывает отказов в предоставлении информации, которая журналистов интересует. Понятно, что мы ограничены, тайной следствия, есть детали, которые мы не можем разглашать до вынесения приговора. О конфликтах с журналистами — у меня их не было. Может быть, нам не всегда нравится, как именно пишут о нашей работе. Есть журналисты, которые критикуют деятельность следователей, правоохранительных органов. Но это их работа. Наша задача — спокойно и планомерно делать свою, отстаивая законность и правильность наших решений.

- Для вас важно, чтобы вас услышали, поняли? Или, как действуют некоторые руководящие персоны — собака лает — караван идет?

- Это не про наше управление. Каждую критическую публикацию мы отслеживаем, отрабатываем. Смотрим, в каком ключе можем дать свою информацию в ответ на критику. Стараемся делать это максимально корректно и для журналистов, и для читателей. Донести, что есть другое мнение.

«В Саратовской области с дорогами проще, чем в Якутии»

- В чем отличие Саратовской области от тех регионов, где работали до сих пор? Как оцениваете работу регионального СУ СКР?

- Я второй месяц здесь работаю в должности заместителя руководителя управления. С 2011 года Саратовское СУ СКР входит в десятку лучших управлений в стране по показателям. За высокими позициями стоят конкретные люди, которые работают, как в следственных отделах в районах, так и в аппарате следственного управления. Я уже познакомился практически со всеми руководителями отделов, побывал во всех городских отделах, выезжал в районы. Считаю, что здесь высокопрофессиональный коллектив, люди грамотные. При этом, есть некоторые позиции, которые требуют внимания.

- Поставили уже галочку себе по каким-то поводам после поездок?

- Может быть не галочку, но есть моменты, на которые ранее, возможно, не обращали внимания. Поручил руководителям отделов внести изменения в работу, произвел некоторые корректировки в аппарате СУ, в тех подразделениях, которые я курирую. Но это в целом — не кардинальные перемены. Те высокие показатели, которые есть у Саратовского управления, это не просто цифры. Под ними есть реальная база — сотрудники управления и следственных отделов.

- А содержательные различия есть с теми регионами, где работали ранее?

- Организация нашей работы что в Якутии, что в Кировский, что в Саратовской областях — единая. Мы работаем по одним законам и нормативным актам.

Если говорить об особенностях и нюансах, то они есть, конечно. Никуда не денешься от географических условий. В той же Якутии, площадь которой составляет 1/6 часть от всей территории России, большие расстояния, проблемы с транспортным сообщением. К примеру, в Саратовской области, как и в Якутии, есть отделы, которые курируют по три-четыре района. Если руководителю здесь не составляет особого труда приехать быстро в любой из подведомственных ему районов, то в Якутии у него такой возможности, зачастую, нет. Сообщение между районами там происходит в основном через город Якутск. Перелет на самолете до некоторых из них может занимать до четырех часов. При ведении кадровой работы, выстраивании отношений внутри аппарата, в территориальных следственных отделах необходимо учитывать национальные особенности, в частности, владение якутским языком.

Сравнивая Саратовскую область с Кировской — здесь разница измеряется количеством населения. Там около 1,2 млн, здесь в два раза больше — 2,4 млн человек. Соответственно, количество регистрируемых преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, в Саратовской области в полтора раза больше. Убийств здесь регистрируется на 25-30% больше. В то же время в обоих субъектах РФ половина регистрируемых преступлений совершаются против собственности. Раскрываемость в пределах 60% что там, что здесь.

«Следователи СКР получают достойное вознаграждение»

- Как большая нагрузка отражается на работе следователей СКР? Успевают они работать по делам или просто бумаги заполняют? Может быть наоборот, штат СКР раздут и работы на всех не хватает?

- И в Кировской и в Саратовской области, в Якутии следователям приходится работать и в выходные, и в праздники. У них ненормированный рабочий день, в шесть вечера никто домой не уходит. Только за счет этого им удается справиться с тем объемом дел, который у них есть. А это — от шести до девяти уголовных дел в производстве одновременно.

В Саратовской области штат СУ СКР больше. В Якутии в разное время было в пределах 170-180 сотрудников, в Кировской области — чуть более 200, здесь — около 250 человека. И в Саратове, и в Кирове следователь в среднем в месяц заканчивает два уголовных дела.

- Какая зарплата у этих следователей?

- В Кировской и Саратовской областях заработная плата следователей со стажем работы до одного года — в районе 40-45 тыс. рублей. В Якутии денежное содержание значительно больше за счет применения повышающих коэффициентов (от 1,4 до 2), потому что этот регион относится к районам Крайнего Севера.

- Считаете ли вы, что работа следователей недооценена? Ведь занимаются люди в СУ СКР в прямом смысле важными делами, и ответственность здесь дорогого стоит.

- Наверное, всем хочется иметь зарплату больше, чем та, что есть на самом деле. Но считаю, что следователь, даже начинающий, получает сегодня достойное денежное вознаграждение.

«По нападению на школу в Вольске заведено еще одно уголовное дело»

- Громкие и резонансные дела, о которых пишут и говорят — это осложняет на ваш взгляд вам работу или наоборот, придает дополнительную динамику работе следствия?

- Если мы будем ориентироваться на публикации в СМИ, на обсуждения в соцсетях, которые, зачастую носят односторонний характер, то ни к чему хорошему это не приведет. Мы обязаны к расследованию любого уголовного дела подходить объективно, независимо от ажиотажа в обществе, в СМИ. Бывает, сложно сдерживать себя в эмоциональном плане, изучая то или иное уголовное дело, общаясь с потерпевшими. Несмотря на это, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять по делу законное и обоснованное решение, с учетом собранных доказательствах. Значимые уголовные дела, получившие огласку в обществе, передаются в отдел по расследованию особо важных дел, наиболее опытным следователям.

- Кто принимает решение о передаче материалов в этот отдел?

- Руководитель регионального следственного управления.

- Какое-то из громких уголовных дел вы выделяете как особенное, с тех пор как работаете в Саратовской области?

- Пожалуй, происшествие в Вольске, когда школьник закидал классы бутылками с горючей смесью и ударил топором ученицу. Это вопиющий случай. Подобные происшествия происходили в других регионах, поэтому к нему такое пристальное внимание. Дело находится на контроле в нашем Следственном управлении и в СК РФ. За ходом следствия наблюдает общественность. Во время работы в Якутии и в Кировской области мне не приходилось сталкиваться с подобными дерзкими преступлениями со стороны несовершеннолетнего.

Сейчас расследование еще не завершено. Кроме уголовного дела о самом нападении, возбуждено еще одно — по статье 293 часть 2 УК РФ — «Халатность». Пока в деле нет конкретных подозреваемых, оно заведено по факту. Цель его возбуждения — разобраться в причинах и условиях совершения преступления учеником Вольской школы. В ходе расследования будет дана оценка действиям органов системы профилактики.

- В том числе и педагогов?

- Сейчас рано говорить, кто виноват в случившемся. По предварительным данным, на преступление несовершеннолетний решился из-за своих поведенческих особенностей. Возможно, это связано с его воспитанием. Данных о его связях с лицами, которые пропагандируют такой тип поведения, мы не получили. Так же нет подтвержденной информации, что он связан с экстремистскими, террористическими организациями, течениями, что интересовался ими. Сейчас в рамках уголовного дела назначена стационарная психолого-психиатрическая экспертиза обвиняемого, заключение которой поможет нам более детально разобраться в причинах случившегося.

«Люди жалуются на насилие и врачебные ошибки»

- Громкое дело журналиста Голунова, которому подбросили наркотики, недавно снова подняло проблему качества работы правоохранителей. Сталкивались ли вы в своей работе с подобным?

- Еще до истории с Голуновым в Москве, аналогичное дело было возбуждено в Кировской области летом 2017 года. Подозревались сотрудники полиции в подбрасывании наркотиков гражданину. Их признали виновными. Сейчас подобное дело расследуется в Саратовской области, в Энгельсе. Там троим сотрудникам полиции предъявлено обвинение.

- К вам по таким случаям обращались, на личных приемах?

- Именно по незаконному осуждению за наркотики на личных приемах обращения не поступали. В основном жалуются на применение незаконных методов следствия, дознания, связанное с применением физической силы.

- Т. е. об избиениях и пытках? И что в таких случаях вы делаете?

- По любому такому случаю проводится процессуальная проверка, возбуждается уголовное дело. При подтверждении таких фактов собранными доказательствами дело направляется в суд.

- По каким еще делам чаще обращаются с жалобами?

- Значительная часть — дела о врачебных ошибках. Обращаются родственники, чьи родные умерли, как они считают, вследствие неправильных действий медиков. Буквально на днях у меня был мужчина, который обратился в интересах умершей сестры. Это произошло здесь, в Саратове. По его заявлению уже была проведена медицинская экспертиза в рамках уголовного дела, которая не нашла нарушений в действиях врачей. Он с выводами экспертизы не согласился. Мы назначили повторную экспертизу, но уже в другом субъекте России. Люди не всегда доверяют заключениям саратовских экспертов, ссылаясь на корпоративную солидарность. Поэтому, зачастую, приходиться назначать экспертизы в другом регионе.

От себя мне хотелось бы добавить, что люди активнее выражали свою позицию и не стеснялись приходить со своими проблемами и бедами в органы следственного комитета Саратовской области. Не только к руководству регионального СУ СКР, но в районные отделы.

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- Для завершения интервью — знакомства вполне уместен вопрос, чем вы успеваете заниматься помимо работы? Спорт, хобби?

- С тех пор пока я в Саратове — еще не было времени позаниматься чем-либо. Но надеюсь, что будет возможность и смогу поиграть в хоккей. Правда, еще нужно экипировку сюда перевезти. Довелось в Ночной хоккейной лиге поиграть за команду из Якутии.

- На какой позиции играете?

- В нападении.