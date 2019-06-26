На сгоревшем рынке «Феникс» в Энгельсе нашли 39 пожарных нарушений

СЕГОДНЯ 21:13 2019-06-26T21:13:51+03:00

Часть из них не успели устранить

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Пожарные инспекторы выявили на рынке «Феникс» в Энгельсе Саратовской области 39 нарушений.

Как сообщил «КП-Саратов» информированный источник, проверка пожарной безопасности проходила в феврале 2019 года.

При этом часть нарушений уже удалось устранить, а еще 15, согласно предписанию, должны были ликвидировать к 1 августа. Но не успели.

Напомним, рынок загорелся около 18:30, уже после закрытия. Площадь возгорания превысила 1,5 тыс. кв. м. Пожарным, которые прибыли, в том числе, из Саратова, пришлось разбирать крышу, чтобы добраться до пластиковых перекрытий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/716878" frameborder="0"></iframe> В Энгельсе полыхает городской рынок.

Местные торговцы предполагают, что причиной пожара мог стать поджог, но официально эта версия не озвучена. При этом известно, что сегодня председателя совета директоров ГК «Феникс», то есть руководства рынка, в городе нет.

ИСТОЧНИК KP.RU