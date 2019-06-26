Пожар на рынке в Энгельсе. Видео

СЕГОДНЯ 20:40 2019-06-26T20:43:17+03:00

На рынке в Энгельсе полыхает крупный пожар

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«Комсомольская правда» собрала несколько видео пожара на рынке в Энгельсе.

Напомним, сегодня вечером, около восьми часов поступил сигнал о возгорании на рынке «Феникс» на площади Свободы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/716878" frameborder="0"></iframe> В Энгельсе полыхает городской рынок.

На место выехали 15 пожарных расчетов, 46 человек личного состава.

Площадь пожара по последним данным составила 1,5 тыс. кв. м. Пострадавших нет, пожар был локализован.

На месте работает все руководство области и силовых ведомств. Проводится экстренное совещание при губернаторе Валерии Радаеве.

ИСТОЧНИК KP.RU