Пожар в Энгельсе. Цистерны образовали пробку на въезде в рынок
Задействованы 20 машин с водой
Цистерны создали пробку на въезде в рынокФото: Александр Уриевский
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В Энгельсе продолжается тушение крупного пожара на рынке.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора, в настоящее время с огнем борются 15 расчетов МЧС. При этом еще 20 машин задействованы в подвозе воды.
По словам корреспондента «Комсомолки», цистерны и поливалки, которые везут воду к пожарным, образовали затор на въезде к рынку.
Все дороги вокруг перекрыты.
ИСТОЧНИК KP.RU