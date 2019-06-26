Пожар в Энгельсе. Цистерны образовали пробку на въезде в рынок

СЕГОДНЯ 20:53 2019-06-26T20:54:31+03:00

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В Энгельсе продолжается тушение крупного пожара на рынке.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора, в настоящее время с огнем борются 15 расчетов МЧС. При этом еще 20 машин задействованы в подвозе воды.

По словам корреспондента «Комсомолки», цистерны и поливалки, которые везут воду к пожарным, образовали затор на въезде к рынку.

Все дороги вокруг перекрыты.

ИСТОЧНИК KP.RU