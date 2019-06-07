2019-06-07T12:43:31+03:00
Общество

Катастрофа «Саратовских авиалиний» оставила без работы десятки пилотов по всей России

Выяснилось, что они заканчивали тот же вуз, что один из пилотов Ан-148
Екатерина Семенова
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"Саратовские авиалинии" лишились последних самолетов"Саратовские авиалинии" лишились последних самолетовФото: Александр Уриевский
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Катастрофа самолета «Саратовских авиалиний» в феврале 2018 года стала причиной безработицы для десятков пилотов по России.

«Коммерсантъ» приводит слова Генерального прокурора РФ Юрия Чайки, что второй пилот самолета Ан-148, разбившегося в Подмосковье, Сергей Гамбарян окончил Южно-Уральский государственный университет. Однако вуз не имел сертификата авиационного учебного центра, а также утвержденной Росавиацией программы подготовки.

Теперь другие пилоты, которые также обучались в Южно-Уральском госуниверситете, по решению Росавиации лишились свидетельств коммерческих и линейных пилотов. Проверка показала, что лицензии могут забрать у 64 человек.

Пилоты по всей России массово лишаются лицензий на полеты Фото: Александр Уриевский

Пилоты по всей России массово лишаются лицензий на полетыФото: Александр Уриевский

Пилоты пытались обжаловать такое решение в суде, но безрезультатно.

Проверка показала, что обучения в ЮУрГУ недостаточно для полноценной подготовки пилотов. При этом оказалось, что раньше с этим вузом также возникали проблемы.

Напомним, авиакатастрофа с Ан-148 произошла 11 февраля 2018 года. В разбившемся лайнере, следовавшем по рейсу МоскваОрск, погиб 71 человек, включая шесть членов экипажа. После этого, с 31 мая, компания «Саратовские авиалинии» лишилась сертификата эксплуатанта и вынуждена была прекратить полеты. Следом за этим у компании Аркадия Евстафьева начались проблемы. Сейчас объявлено о массовых сокращениях. Кроме того, были распроданы или распилены последние самолеты.

Самолет &quot;Саратовских авиалиний&quot; разбился в Подмосковье. Фото сайта авиакомпании

Самолет "Саратовских авиалиний" разбился в Подмосковье. Фото сайта авиакомпании

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ИСТОЧНИК KP.RU

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