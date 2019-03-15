«Саратовские авиалинии» лишились последнего самолета

СЕГОДНЯ 09:02 2019-03-15T09:02:13+03:00

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«Саратовские авиалинии» лишилась последнего самолета ЯК-42Д, который имелся в собственности компании.

Как сообщили «КП-Саратов» в компании, воздушное судно теперь принадлежит авиакомпании «КрасАвиа». Самолет с бортовым номером RA- 42378 вылетел 14 марта.

Это был последний самолет, выпущенные на Саратовском авиационном заводе.

- Тем самым знаменуется окончание авиационной эпохи Саратова, гордостью которого были Саратовский авиационный завод, выпускавший легендарные, надежные и известные во всем мире Яки, и одна из старейших в России авиакомпаний, носившая имя любимого города на борту, — заявили в «Саратовских авиалиниях».

Напомним, саратовская авиакомпания лишилась лицензии на воздушные перевозки с 31 мая, после трагедии в Подмосковье, когда рухнул самолет и погиб 71 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU