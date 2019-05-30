В компании Евстафьева «Саратовские авиалинии» уволят 394 сотрудника

СЕГОДНЯ 11:17 2019-05-30T11:50:16+03:00

Уведомление уже поступило в Центр занятости

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В АО «Саратовские авиалинии» будут уволены 394 работника.

Как сообщили «КП-Саратов» в Минтруде, руководство компании уведомило Центр занятости населения о массовом высвобождении 394 человек.

Большинство из них, 242 сотрудника, относятся к ИТР. Также 85,5% увольняемых работников — жители Саратова. Всего численность предприятия составляет 493 человека.

В авиакомпании заверили, что сотрудников уведомят о предстоящих сокращениях за два месяца.

Сейчас в службе занятости имеются 15,4 тыс. вакансий по областному центру и Саратовскому району. При этом есть места для трудоустройства соответствующих специалистов «Саратовских авиалиний».

29 мая в адрес АО «СарАэро-Инвест» (аэропорт «Гагарин») Центром занятости населения Саратова направлено письмо с предложением о сотрудничестве в части подбора работников из числа высвобождаемых граждан.

Напомним, компания АО «Саратовские авиалинии» давно испытывает трудности. Самые большие проблемы начались после падения самолета 11 февраля 2018 года в Подмосковье. Тогда погибли более 60 человека. Вскоре у компании аннулировали лицензию на полеты, предприятие было вынуждено возвращать средства купившим билеты пассажирам.

Позже дошло до распродажи и распила на чермет оставшихся самолетов.

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ИСТОЧНИК KP.RU