Знаменитый Николай Карполь жестко объяснил причины провала саратовской команды в Суперлиге

Легенда советского и российского волейбола, главный тренер женской волейбольной «Уралочки-НТМК» Николай Карполь прокомментировал корреспонденту «КП-Саратов» результаты замены в женской Суперлиге команды «Протон-БАЭС» на «Протон-Саратов».

По мнению авторитетного специалиста, администрация области вмешалась в дела Всероссийской федерации волейбола. В результате областная федерация потеряла волейбольный центр в Балаково, и сегодня в основной команде нет ни одного местного игрока. А в Суперлиге ей теперь приходится «расхлебывать эту ситуацию».

- Такие решения (замена одной команды на другую в Суперлиге – прим. ред.) должны приниматься на месте. Это было неправильно, когда администрация вмешивается в дела федерации, - заявил Николай Карполь 3 марта на послематчевой пресс-конференции по окончанию игры «Протона-Саратов» и «Уралочки-НТМК».

Николай Карполь не стал комментировать турнирные перспективы «Протона-Саратов», однако заметил корреспонденту «Комсомолки», что причина неудач нынешней саратовской женской команды вполне объяснима.

- Вы столько лет создавали центр, который был российским, клуб – не центр. И молодежные команды побеждали, и основная команда была призером чемпионата России. Где этот центр был? В Балаково. Почему вы потеряли Балаково!? Вот сейчас вы расхлебываете. Не так просто - ни одного своего игрока у вас нет. А раньше были свои игроки, снабжали ими и другие команды, и «Динамо», и «Уралочку». Вот в этом дело – своих беречь нужно и создавать. И тренеров потеряли. Беречь нужно свое и все будет у вас в порядке, — сказал Николай Карполь.

Напомним, 3 марта «Протон-Саратов» проиграл очередной, 19 матч подряд в женской Суперлиге, на этот раз – команде Николая Карполя «Уралочке-НТМК». «Протон-Саратов» продолжает занимать последнее место в турнирной таблице.

Это уже четвертый подряд проигранный матч после смены главного тренера, когда вместо Юрия Маричева был назначен Сергей Ермишин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Причины фиаско волейбольного «Протона-Саратов»

Интервью экс-тренера «Протона-БАЭС» Романа Кукушкина (подробнее)

Волейбольный клуб «Протон-Саратов» потерял спортсменку в аэропорту, ее депортировали

Купленной за хорошие деньги чемпионке Сербии Сладжане Эрич забыли продлить документы для пребывания в России (подробнее)