Волейбольный клуб «Протон-Саратов» потерял спортсменку в аэропорту, ее депортировали

Женская волейбольная команда «Протон-Саратов» потеряла одного из самых сильных игроков, сербскую блокирующую Сладжану Эрич. При чем произошло это, по данным источников «КП-Саратов», таким образом, что ставит под сомнение не только профессионализм администрации клуба, но и адекватность.

Многократная чемпионка Сербии, 35-летняя Сладжана Эрич подписала контракт с волейбольным «Протоном-Саратов» до конца сезона в минувшем декабре. Она была призвана усилить команду и помочь обыграть хотя бы пару аутсайдеров Суперлиги, чтобы выбраться со дна турнирной таблицы. Саратовская команда, созданная осенью 2018 по желанию спортфункционеров на месте успешно игравшего ранее «Протона-БАЭС», не выиграла ни одного матча. Ей грозит перспектива покинуть Суперлигу по итогам провального сезона.

Сладжана становилась неоднократным чемпионом Сербии

Сладжана под номером 1 сыграла восемь игр за Саратов, последнюю на сегодняшний день — против «Ленинградки» 20 января. И потом вдруг исчезла — не было ее ни на принципиальном матче с челябинским «Динамо-Метар», который «Протон-Саратов» мог бы постараться догнать в турнирной таблице, ни на недавней домашней игре против краснодарского «Динамо» в Саратове, где подопечные Маричева уступили в концовке пятой партии.

По данным «КП-Саратов», произошло событие небывалое для саратовского профессионального спорта. Клуб не отследил сроки годности документов спортсменки и не оформил их вовремя, как это обычно делают для всех легионеров любые нормальные работодатели. При перелете в Челябинск на игру 27 января Сладжану задержали при проверке документов в аэропорту Шереметьево — команда летела через Москву, так как прямых рейсов из Саратова нет.

В результате ее продержали три дня, после чего решением суда депортировали из страны, как нарушительницу миграционного законодательства.

Сладжана Эрич. Фото со страницы спортсменки в Фейсбуке

Сладжана для комментариев не доступна, ее страницы в соцсетях не обновлялись с 27 января.

Руководство команды по этому поводу хранит молчание.

Болельщикам сначала ответили, что Эрич приболела

На странице «Протона-Саратов» в соцсети «ВКонтакте» 3 февраля появился вопрос от болельщика: «Кто-нибудь знает, почему в заявке не было Эрич?». Менеджмент команды ему ответил: «Приболела, скоро будет». Теперь этот комментарий удален.

Потом комментарий о болезни из группы Протона-Саратов удалили

«КП-Саратов» дозвонилась до менеджера команды, Андрея Афиногенова. Тот информацию назвал «закрытой» и отказался комментировать слухи. По его словам, Сладжана будет и дальше играть за «Протон-Саратов», но пока затруднился назвать даты ее возвращения. Он подтвердил, что спортсменка «отъезжала в Москву». О болезни волейболистки не было сказано ни слова. О нынешнем местонахождении номера 1 своей команды определенно Афиногенов также сказать не смог.

Расшифровка разговора с Афиногеновым – в конце текста.

По данным из кругов спортагентов, многократная чемпионка Сербии теперь получила гарантированные проблемы с будущими попытками въехать в Россию, если, конечно, у нее еще будет такое желание.

Сербскую волейболистку выслали из России по недосмотру работодателей из Саратова

«Протон-Саратов», по-видимому, теперь будет вынужден выплачивать обещанную немалую зарплату и неустойку спортсменке. Ведь за оформление виз, паспортов, и иных документов для иностранных игроков отвечает клуб, т. е. пригласивший их работодатель. Какие в этом разбирательстве региональному бюджету светят суммы — остается только гадать, клубная экономика «Протона-Саратов» непрозрачна для болельщиков. Впрочем, учитывая 40 с лишним млн рублей грантов, которые разыграны с октября 2018 года в пользу команды местным Минспорта — они могут позволить себе такие траты. За счет жителей Саратовской области, разумеется.

Разговор с менеджером команды «Протон-Саратов» Андреем Афиногеновым:

- Скажите пожалуйста, где сейчас наша сербская волейболистка Ерич?

- Это пока закрытая информация, а что? Она будет играть, если вас это интересует, я надеюсь, по крайней мере.

- В ближайшем будущем будет играть?

- Думаю, да.

- Скажите, информация, что она была депортирована за нарушение российского законодательства о миграции, это правда или нет?

- Информация откуда, от кого?

- Информация из волейбольных кругов, от болельщиков. Она может быть неправдивой, поэтому мы к вам и обращаемся.

- Слухи не комментирую.

- Т. е. такого не было? Проблем с миграционным законодательством нет?

- Мне ничего не известно.

- Как скоро она сможет продолжить играть?

- Затрудняюсь вам пока конкретную дату сказать. Может быть в Калиниграде (9 февраля — прим. ред.), может быть чуть позже.

- Она сейчас в Саратове находится? … Андрей? Она сейчас в Саратове? Эрич находится в Саратове?

- Нет, Эрич отъезжала в Москву, сейчас, наверное, будет в Саратове.

- Т. е. будет, пока она не в Саратове?

- Если честно, я не знаю, сама ситуация для меня загадка.

- Я понимаю, Андрей, может вы подскажете, с кем мне поговорить, и эту информацию подсветить. Или она действительно закрытая и никто мне не скажет?

- Даже затрудняюсь вам сказать, кто может объяснить ситуацию.

- Поэтому к вам и обратились, как к человеку, который может какую-то информацию предоставить.

- Честно, стараюсь меньше знать и разговаривать сейчас об этом.

- Скажите, мы правильно к вам обратились, вы же отвечаете за работу с прессой или нет?

- Да.

Фото со страницы спортсменки в Фейсбуке

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