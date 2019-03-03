2019-03-03T18:15:10+03:00
Спорт

«Протон-Саратов» проиграл команде Николая Карполя

Игра завершилась со счетом 3:0
Екатерина Семенова
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"Протон-Саратов" принял на своей площадке "Уралочку""Протон-Саратов" принял на своей площадке "Уралочку"Фото: Александр Уриевский
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Команда «Протон-Саратов» сегодня принимала на своем поле «Уралочку-НТМК» из Екатеринбурга. Игра чемпионата России женской Суперлиги прошла в ФОК «Звездный».

Девушки из Свердловской области приехали со своим тренером — Николаем Карполем, который является самым титулованным в мире.

В стартовом составе «Протон-Саратов» на площадку вышли: Думчева, Ануфриенко, Меньщикова, Маркова, Петрунина, Гончарова, Лавнова (либеро).

На игру приехали также губернатор Валерий Радаев и зампред правительства Валентина Гречушкина, министр спорта Александр Абросимов. А также в ложе находится руководитель СРО ФСО «Федерация волейбола Саратовской области» и президент клуба «Протон-Саратов» Анатолий Годаль.

Игру посетил губернатор Валерий Радаев Фото: Александр Уриевский

Игру посетил губернатор Валерий РадаевФото: Александр Уриевский

Игра завершилась за три партии со счетом 3:0. В трех партиях вела «Уралочка» (25:17, 25:15, 25:19).

Следующая игра «Протон-Саратов» состоится 10 марта. Саратовчанки встретятся с Красноярским «Енисеем».

Примечательно, что на игре вновь не было системы видеоповторов, что может привести к очередному штрафу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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