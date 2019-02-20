Причины фиаско волейбольного «Протона-Саратов»

Ситуация с профессиональной волейбольной командой «Протон-Саратов» в феврале из тревожной уже стала критической. Предупреждения специалистов о том, что из-за неуклюжих действий спортфункционеров регион потеряет клуб в женской Суперлиге перешли в ранг очевидной перспективы. Напомним, команда на сегодняшний день проиграла все проведенные 17 матчей Суперлиги, прочно осела на дне турнирной таблицы и по заверениям нового главного тренера, способна вести лишь борьбу за выживание.

Что привело к такому положению дел, кто должен за это ответить и есть ли шансы на спасение, об этом корреспондент «КП-Саратов» поговорил с членом правления волейбольного клуба «Протон-БАЭС» и экс-главным тренером этой женской волейбольной команды - Романом Кукушкиным. Напомним, именно вместо клуба с многолетней историей и большими достижениями «Протон-БАЭС», в сентябре прошлого года по решению региональных властей в чемпионат Суперлиги была запущена только что созданная команда «Протон-Саратов».

На матче "Протона-БАЭС", тренер - Роман Кукушкин

Кукушкин, считает основной причиной сегодняшнего провала представляющей Саратовскую область волейбольной команды то, что в деятельность успешного клуба влезли некомпетентные люди.

- У «Протона-БАЭС» - 30-летняя история, клуб занимал неплохие места, добивался определенных высот и в Чемпионате России и в Еврокубках. Многие его воспитанники защищали честь страны, и сейчас играют в составе топ-клубов. Вот это все разрушили в угоду бизнес-проекту по отмыванию денег. Иных вариантов у меня просто не складывается. Мы видим спортивные результаты – 17 игр в Чемпионате и 17 проигрышей. Нет Еврокубков, нет Кубка России, нет саратовских воспитанниц в основной команде «Протон-Саратов».

- Кто персонально должен нести за это ответственность?

- Анатолий Годаль, президент федерации волейбола Саратовской области, который не подписал нашу заявку на участие в чемпионате и привел к развалу команды. Этот человек, я считаю, вредитель для всего саратовского спорта и, в частности, волейбола. Он уже давно в регионе и ничего не создал за это время, но развалить смог многое. Пример – волейбольная команда «Кристалл», которая создана в 1968 году, и сделал ее Вячеслав Иванов на базе завода «Тантал». Годаль приехал в нее игроком, и в результате интриг, устроил здесь переворот и стал главным тренером команды. В 1985 году команда «Кристалл» под руководством Годаля попала в первую лигу Советского союза, продержался там 2 года и вылетела. Из той команды, кстати, 50% были не местные воспитанники. Это была первая команда, разваленная при Годале, в конечном итоге он не нашел компромисса с игроками.

Иванов, кстати, тогда уехал в Балаково и там собрал там женскую волейбольную команду. С ним из Саратова переехали его воспитанницы, которые составили костяк новой женской команды. В последствии она стала «Протоном-БАЭС».

Потом появился «Энергетик», где Годаль стал президентом. Благодаря местным детским тренерам Шутееву, Артамонову, Бахиреву, Решетникову и т.д. и их талантливым воспитанникам (тот же Ермишин, который сегодня стал тренером в «Протоне-Саратов», Карпов, Чуриков и другие) в 2000-м году эта мужская команда под руководством Годоля вышла в Суперлигу. В том же году они вылетели оттуда, не выиграв ни одной игры, и потом пошли только вниз. Годаль снова почему-то не смог найти общего языка с детскими тренерами и игроками.

- Между прочим, ведь Анатолий Годаль когда обосновывал замену «Протона- БАЭС» на «Протон-Саратов», как раз говорил о том, что в ней будут играть и расти местные воспитанники?

- Еще в 2013 году в одном из интервью он говорил, что нужно играть местными воспитанниками, создавать свою базу, чтобы они не уезжали. Но если мы не можем создать нормальных условий для спортсменов, то они будут уезжать. Это касается любых видов спорта – футбола, волейбола, биатлона…

В региональной федерации волейбола минувшей осенью числилось 4 человека: сам Годаль, Трубко - тренер «Энергетика», а теперь менеджер «Протона-Саратов», Рамазанов – отвечающий за судейскую коллегию в Саратовской области и – бухгалтер. А где общественная деятельность, где все тренера, детские, в том числе? Это карманная организация. Поэтому, к примеру, балаковская волейбольная школа давно уже не работает на Саратов, потому что взамен ничего не дают, условий нет, а просто говорят – отдай мне игрока. Вот просто - не вложив в него ни души, ни рубля.

В Балаково ведь не только женский волейбол прогрессировал, много было талантливых воспитанников среди парней – Родичев, выступавшей в сборной страны, Чефранов, ставший чемпионом мира среди юношей. Из Саратова были таланты – Остапенко – серебрянный призер Олимпийских игр. Когда его тренер Бахирев привел в «Энергетик» и попросил – дайте мальчику нормальные кроссовки, ему в ответ – кроссовки еще надо заслужить. После этого парень уезжает в Ярославль и становится призером Олимпийских игр, сейчас выступает в «Динамо» (Москва). Теперь он не имеет никакого отношения к Саратовской области, только как воспитанник Бахирева. Из-за кроссовок потеряли человека.

Что мешает Годалю, как председателю федерации, как президенту и тренеру «Энергетика» создать ту самую базу, о которой он столько говорил? До сих пор все соревнования оплачиваются за счет родителей. Кроме поборов, саратовская региональная федерация волейбола ничем не занимается.

Анатолий Годаль (слева) пытается закрывать глаза на провал проекта "Протон-Саратов"

Что касается местных воспитанников – разве Анатолий Годаль решает вопрос их отъезда из региона, а не клубы?

Подумайте, человек прямо заинтересован финансово – он не подписал нам заявку на Чемпионат России и после этого становится президентом клуба «Протон-Саратов». При этом будучи главой региональной федерации, президентом мужского «Энергетика» и главным тренером этого клуба. Не много ли должностей сразу? Вопреки всем заявлениям в начале сезона, спортивного результата нет у «Протона-Саратов», саратовских воспитанников в команде тоже нет.

- Вы знаете, что именно Годаль подписывает все документы на юных волейболистов, которые уезжают из нашего региона, из спортшкол? Мы хотим оставить их здесь, но он не делает ничего со своей стороны, чтобы создать условия тут и задержать таланты от отъезда в Москву, Питер, Казань. Спортшкола не может запретить отъезд, но федерация должна давать допуск. Так мы потеряли несколько молодых талантливых игроков, например Аню Мельникову, которая после наших сборов вдруг оказалась в Казани. Потому что региональная федерация по-тихому все документы подписала, человек просто печатью своей решал вопрос, не взирая на интересы спорта региона.

- За интересами спорта региона у нас вообще-то следит специальное региональное министерство.

- Минспорта области должно было заставить региональную федерацию работать, а не просто получать и осваивать средства. Это значит найти детских тренеров, заинтересовать их, найти талантливых воспитанников, создать селекцию, условия для тренировок. А в результате дети занимаются в обычных школах, где сами тренера делают ремонт, это те, кто старой закалки. Новых тренеров нет, потому что им нужна зарплата. Первенства области по волейболу проводятся в Марксе и Балаково, потому что в Саратове не могут найти залов! Но если всего этого нет, то как минспорта собирается растить здесь чемпионов?

Подскажите, в каком положении у нас сейчас хоккей с мячом? Где женская баскетбольная «Виктория»? Куда рухнул футбольный «Сокол»? Чем занимается знаменитый хоккейный «Кристалл»? Гандбол – спасибо аграрному университету. Баскетбол в «Автодоре» развивается, но это заслуга не министра спорта, а лично его президента Владимира Родионова, которому памятник при жизни можно поставить, за то, что он делает, что создал интернат и сюда привозит талантливых мальчишек и растит из них спортсменов саратовской школы. Но не профессиональные клубы только должны развивать спорт, в первую очередь, детский, а как раз министерство.

Министр молодежной политики спорта Александр Абросимов

Назвал только командные виды спорта, а еще есть личные, откуда самые перспективные саратовцы уезжают, чтобы нормально расти. Тот же Логинов в биатлоне, самый громкий пример. Где тренируется олимпийский чемпион Лондона по прыжкам в воду Илья Захаров?

Подобный проект для молодежи, как в «Автодоре», был и у нас в «Протоне-БАЭС», но все закрылось. Что сейчас сделали региональные спортивные функционеры с сентября прошлого года для развития детского волейбола? Ничего. Потому, что люди не болеют за спорт в регионе, а переживают за свой карман.

Как вы видите роль зампреда Валентины Гречушкиной в недопуске команды «Протон-БАЭС» к чемпионату?

Бизнес-проект «Протон-Саратов» затронул зампреда Гречушкину. Она не разбирается в профессиональном спорте. Мы в свое время принесли ей полностью открытое наше штатное расписание «Протона-БАЭС» со всеми зарплатами, которые были согласованы с министром Абросимовым. Мы ничего не делали без него, советовались: - На такую вот сумму мы можем подписывать игрока? - Да, все нормально. Это были устные обещания министра.

Валентина Гречушкина

Гречушкина, когда увидела суммы зарплат профессионалов Суперлиги, сильно удивилась, она не знала, как они формируются. Уровень зарплат устанавливаем не мы, это рынок и Всероссийская федерация волейбола. Все просто – если мы не дадим таких условий, то не будет этих игроков, значит надо закрыть все и заявить, что такая профессиональная команда такая не нужна. Можно было ведь и так сделать. Но Гречушкиной после этого наплели, что мы деньги зажимаем, что у нас черная бухгалтерия и отмывка средств, что до игроков деньги не доходят и все такое прочее. При том, что с каждой волейболисткой заключен официальный контракт и суммы со счета уходят на карточки. Ни одна проверка с тех пор ничего подобного не показала, нас поверяли все, кто только может.

Недавно прокуратура выявила задержки зарплаты в «Протоне-БАЭС» еще за прошлый сезон, так?

- По поводу задержки зарплаты игрокам, которую выявила прокуратура. Как не стыдно этим людям в минспорта и правительстве об этом говорить? Бавыкина, Малькова, Орлова, Галкина, Экерман и другие спортсменки, которые стали бронзовыми призерами Кубка России и заняли 6 место в Чемпионате страны в сезоне 2017-2018 – их просто кинули. Когда региональный минспорта не выплатил нам положенные по выигранному гранту деньги, то кинули не клуб ведь, а именно этих людей. Считаю, в этом вопросе ту же Гречушкину министр спорта Абросимов просто ввел в заблуждение, хотя это ее не оправдывает.

В феврале команду «Протон-Саратов» прокинул главный тренер, известный специалист Юрий Маричев. Говорят – после 15 проигрышей сделал это по собственному желанию. Что это значит для команды?

Много говорили, что нужен местный тренер, а появился в Саратове Юрий Маричев, нам в свое время его навязали, а потом он вошел в этот бизнес-проект «Протон-Саратов». Нисколько не буду умалять его прошлых тренерских заслуг, он много чего достиг, в прошлом. Но как человек – кроме денег ему ничего не интересно, никакое развитие саратовского волейбола ему не нужно, он варяг.

- Ему помешали, говорят. Вот вы и не дали собрать Маричеву команду, потому что все сильные игроки из «Протона-БАЭС» разъехались после недопуска команды к чемпионату, а не пошли к Маричеву.

А мы что, их заставлять должны были в такой ситуации? Анна Макарова сказала: Я не хочу с ним работать, и - уехала. Или Ксения Бондарь или Валерия Зайцева, которая, как только мы освободили ее от наших обязательств, уехала в Калининград. Тоже самое - Анна-Мириам Гансонре, Эльмира Алиева. Почему Нелли Алишевой нет в этой команде, они же вроде взяли ее? С сербской чемпионкой Сладжаной Эрич – отдельная ситуация, но она показательна.

После десятка проигрышей подряд саратовские болельщики потребовали убрать тренера "Протона-Саратов"

Мы говорили, что с Маричевым знающие его люди не хотят работать. Вот он недавно перебрался в «Енисей» и это подтверждается там – двукратная чемпионка мира, чемпионка Европы Светлана Крючкова уезжает из команды, не соглашаясь с двуличием этого человека. Знаменитая Екатерина Гамова в свое время подобным образом высказывалась о Маричеве.

В начале сезона 2018-2019 команда «Протон-БАЭС» написала письмо, что не хочет работать с Маричевым. Как тренер я за себя скажу – если бы мне такое письмо принесла команда, я развернулся бы и уехал, потому что работать в такой ситуации невозможно. Но ему же нужны только деньги. С сентября 43,5 млн они получают из областного бюджета, еще 5 млн команде дали спонсоры, другие спонсоры помогают с транспортом.

Вы хотите сказать, что «Протону-БАЭС» столько денег не выделяли?

Столько денег, сколько им отдали за эти пять месяцев мы в свое время не видели. Только команды получились совсем разного уровня. Понятно, ставится задача, и она увязывается с финансированием, какой максимум можно достичь при таких вложениях в клуб, можно и за небольшие деньги делать результат, если прыгать выше головы, но это могут только по-хорошему больные спортом люди – это профессиональный спорт.

Посмотрите сегодня в зал на домашнем матче, - он полупустой, хотя у нас на матчах «Протон-БАЭС» были полные. Мало того, что команда проигрывает – нет никакого шоу, праздника, диджеев, призов для болельщиков. У них сейчас все для галочки, провели, проиграли и ладно. У нас было все - и покрытие площадки, и стойки, и видео-повтор. Зачем было создавать новую команду, которая теперь платит миллионные штрафы за отсутствие всего этого? Что это за бизнес-план такой? Когда-то ведь начнут разбираться, как так получилось?

Мы постоянно проезжали с командой несколько районов Саратовской области, чтобы привлечь внимание к волейболу, к спорту. Мы проводили мастер-классы, устраивали конкурсы, акции, дарили подарки, организовывали праздники. Для кого мы это делали, для вот этой бездарной конторы, которая сегодня проигрывает все, что можно? Что они сделали, для продвижения спорта в регионе? Вполне возможно, начнут загонять студентов на матчи, чтобы закрыть пустые трибуны.

И что дальше, на ваш взгляд?

Губернатор должен дать оценку всему происходящему и всем участникам. Он хорошо разбирается в волейболе. Может, он и хотел, как лучше, когда ему это все преподнесли. Он дал команду – действуйте. И вот сейчас он пока своей оценки произошедшему в реальности еще не дал. Новая команда «Протон-Саратов» безнадежно на последнем месте чемпионата России, не участвовала в Кубке страны. Это единственная команда за всю историю российского волейбола, которая в самом слабом Еврокубке проиграла самой слабой команде и вылетела в первом же круге! А ведь изначально ставилась цель - не ниже 6 места в Чемпионате. Но теперь руководство этой команды говорит, что надо бороться за то, чтобы не вылететь из Суперлиги. Если сейчас срочно не предпринять усилий, то это произойдет. И Анатолий Годаль утопит еще одну команду, к которой он не имел никакого отношения, может быть, вместе с министром спорта.

Мои заявления понять можно – мы, «Протон-БАЭС» - боремся за свои права, не за чужое добро. Мы рождены здесь и многое сделали в Саратовской области для волейбола.

Сегодня еще есть шанс исправить ситуацию, и не дать вылететь саратовской женской команде из Суперлиги. Лично я для этого вижу два варианта, но сегодня - подача за губернатором.