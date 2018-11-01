В Саратовской области пытаются расщепить волейбольный «Протон»

СЕГОДНЯ 21:10 2018-11-01T21:18:47+03:00

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Осталось всего 10 дней до старта женской волейбольной команды от Саратовской области в Суперлиге чемпионата России. Уже 11 ноября саратовчанки должны принять у себя в гостях волейболисток из Южно-Сахалинска.

До сих пор нет ясности, состоится ли этот матч, как и все последующие с участием саратовской команды. Потому что официально самого состава команды нет, несмотря на уверения в обратном министра спорта Александра Абросимова.

Состав клуба «Протон-БАЭС» («П-Б»), который не допустили до чемпионата, не может быть задействован в этих матчах. Даже в случае подачи заявлений о расторжении контрактов. Об этом руководство клуба неоднократно заявляло, опираясь на заключенные с игроками юридические договора. Руководство «П-Б» даже предоставило в министерство спорта список тех волейболисток, которые подписаны у них в клубе, и значит пока ни за какой иной выступать не имеют права. Ни 11 ноября, с «Сахалином», ни 17-го на матче с челябинским «Динамо-Метар».

«Протон-Саратов», рожденный совместными усилиями минспорта и региональной волейбольной федерации, все никак «не вылупится из яйца». Практических, реальных доказательств существования этой команды пока нет. А ведь она должна через 10 дней взять старт в Суперлиге ЧР и бороться не ниже, чем за результат прошлого года - 6 место. А в случае срыва тура наказание в Регламенте ВФВ прописано четко – штраф 200 тысяч рублей и снятие команды с Чемпионата.

Какие есть подтверждения фантомности «Протона-Саратов»?

На сайте всероссийской федерации волейбола (ВФВ) до сих пор размещен прошлогодний состав команды «Протон-БАЭС». Участник чемпионата под названием «Протон-Саратов» («П-С») вообще отсутствует.

О составе «П-С» до сих пор нет официальных данных. Все, что сейчас имеется на этот счет, это слова министра Александра Абросимова о пяти волейболистках, которые уже заключили контракт с новой командой. Но их фамилий никто не знает. Но даже если их назовут — команда состоит не из пяти человек.

На тренировку журналистов пригласить не хотят. Якобы, игроки волнуются за свое эмоционально-психологическое состояние. Устроить встречу с болельщиками или пресс-конференцию - также не желают. К чему такая секретность? Если есть положительная информация о сборе волейболисток, есть главный тренер, который видит план наперед, есть достойные исполнители его замыслов на площадке, к чему это скрывать?

У команды Суперлиги «Протон-Саратов» нет никакого содержательного представительства в интернете, нет даже официального сайта. В недавно появившихся группах в соцсетях – перепечатки из федеральных СМИ и никакой информации о текущем положении дел с тренером и игроками в самой команде.

Кстати, о сайте «Протона-Саратов». Руководитель региональной федерации волейбола Анатолий Годаль от общения с журналистами по телефону отказывается, приходится снова обращаться в минспорт. Там понимают важность оперативного контакта со СМИ и информацию дают. Например, в середине октября «КП-Саратов» в министерстве ответили, что состав «П-С» будет опубликован после 26 октября на сайте региональной федерации. Прошла неделя после обозначенной даты – информации по-прежнему никакой. На это в министерстве сообщили, что сайт федерации сейчас меняет хостинг, обновляется, и поэтому он недоступен. Когда будет возможность его увидеть – неизвестно. А пока за всеми подробностями надо обращаться к Анатолию Годалю, который, как уже известно, не общается.

Дело в том, что сайта Саратовской Федерации волейбола, по-видимому, никогда не существовало. «КП-Саратов» не удалось обнаружить никаких его следов в Интернете. А Годаль, которому корреспондент «Комсомолки» еще раз позвонил, не смог назвать даже доменное имя сайта Федерации, которую он сам возглавляет.

Очередное маленькое вранье вызывает уже заслуженное большое недоверие.

Замминистра спорта и руководство "Протона-БАЭС"Фото: Александр Уриевский

Какие есть подтверждения существования команды «Протон-Саратов»?

В ВФВ корреспонденту «КП-Саратов» подтвердили, что заявку от такой команды приняли и даже одобрили.

По данным «КП-Саратов», в списке основной команды всего 9 фамилий. Треть из заявленных волейболисток, никогда не играли в Суперлиге и вообще не выступали в профессиональном волейболе. Никого из нынешнего состава «Протона-БАЭС» там нет.

Кроме этого, в региональном минспорта планируют выделение грантов на спортивные команды, в том числе, на «Протон-Саратов». На обсуждении в областной думе звучала цифра в 10 млн рублей.

В результате, потратив десятки миллионов рублей на одну волейбольную команду – «Протон - БАЭС», в региональном минспорта вдруг решили создавать и финансировать другую – «Протон - Саратов». До сих пор публично никаких объективных причин для этого не названо.

Возможно, эти резоны представлены руководству области, но они из разряда таких, которые требуется хранить в секрете от общественности. По информации «КП-Саратов», вероятно, в ближайшее время руководство региона или иные политики выступят с заявлениями на эту тему.

Все эти подробности фиксируют главную мысль – Саратовская область теряет очередной профессиональный клуб на уровне высшего дивизиона в Чемпионате России. Не важно, кто им руководит. Что-то подобное, как говорят болельщики, уже произошло ранее с футбольным «Соколом». В разборках чиновников с менеджерами страдают спортсмены и уже совсем никому нет дела до болельщиков.

В случае с волейбольным «Протоном» это может стать очередным и уже серийным ударом по имиджу региона и поводом для критики власти со стороны СМИ. Но главное – критики со стороны сотен и тысяч поклонников спорта и, конкретно, волейбола, как в Саратове и Балаково, так и по всей области и за ее пределами.

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