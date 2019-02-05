Посольство Сербии подтвердило факт выдворения волейболистки «Протон-Саратов» из России

В посольстве Сербии в Москве «КП-Саратов» подтвердили проблемы, которые возникли у волейболистки Сладжаны Эрич из клуба «Протон-Саратов» с российским миграционным законодательством. 35-летнюю спортсменку задержали при прохождении контроля в Москве, когда саратовская команда вылетала на матч в Челябинск.

Неоднократную чемпионку Сербии задержали на несколько дней и потом, по решению суда, выдворили из страны. Инцидент произошел еще в конце января, руководство «Протона-Саратов» до сих пор хранит молчание.

- Знаю, возникла такая проблема. Были просроченные документы у нее. Когда она выезжала, Сладжану задержали на границе, было судебное заседание. Получила штраф и запрет на въезд в Россию на пять лет. Насколько я знаю, адвокаты начали жалобу готовить, есть определенный процесс в таких случаях, — рассказал корреспонденту «КП-Саратов» консул посольства республики Сербия в Российской Федерации господин Милан Живкович.

Как уточнил дипломат, проблемы у сербской спорстменки возникли потому, что саратовский клуб не озаботился своевременным оформлением въездных документов или совершил ошибку при их подготовке. Сама спортсменка, как это происходит обычно, полностью положилась на менеджмент команды, как на ответственного работодателя.

- Думаю, кто-то там из клуба сделал какую-то ошибку. Сладжана не была в курсе, не знала, думала, что все оформления закончены, что все сделано как надо. А суд, судья решила, что надо делать административное выдворение. Не считаем, что это нужно было, — заметил Милан Живкович.

В клубе «Протон-Саратов» корреспонденту «Комсомолки» заявили, что информация о ситуации со Сладжаной Эрич является закрытой.

Контракт со Сладжаной Эрич был заключен «Протоном-Саратов» в декабре 2018 года до конца сезона. Команда находится на дне турнирной таблицы, не выиграв ни одного матча. Министр спорта региона Александр Абросимов продолжает верить в грядущие победы созданного осенью коллектива, подписывая многомиллионые бюджетные гранты для него.

За "Протон-Саратов" Сладжана Эрич сыграла восемь матчей. Фото сайта ВФВ

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