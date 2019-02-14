2019-02-14T22:50:31+03:00
Спорт

Проигравшей все матчи волейбольной команде бюджет Саратовской области выплатит 43,5 млн рублей

Выяснилось, что «Протон-Саратов» не имел права играть в Суперлиге
Александр Уриевский
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Глава региональной федерации волейбола Анатолий Годаль и менеджер клуба Андрей АфиногеновГлава региональной федерации волейбола Анатолий Годаль и менеджер клуба Андрей Афиногенов
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Проигравшая все прошедшие 16 матчей волейбольной Суперлиги женская команда «Протон-Саратов» получила за это 43,5 млн рублей из бюджета Саратовской области. После скандала с потерей чемпионки Сербии Сладжаны Эрич, увольнения тренера Юрия Маричева команда с трудом может рассчитывать на сохранение прописки в Суперлиге на следующий сезон.

Не смотря на тотальный провал в чемпионате России новой команды, региональный минспорта продолжает предоставлять гранты и финансировать за счет бюджета области «Протон-Саратов».

- Министерством молодежной политики и спорта Саратовской области было разыграно грантов на сумму 43,5 млн рублей, в том числе на первую половину сезона в 2018 году в сумме 28,5 млн. рублей и 15 млн рублей в 2019 году - на вторую половину сезона, - уточнили в минспорта в ответ на запрос «КП-Саратов». При этом команде, а точнее на счет региональной федерации волейбола, возглавляемой Анатолием Годалем, для «Протона-Саратов» перечислено уже 35,5 млн рублей.

В официальном ответе регионального минспорта на запрос «КП-Саратов» также сказано, что «команда «Протон-Саратов» создана в сентябре 2018 года при Саратовской региональной общественной физкультурно-спортивной организации «Федерация волейбола Саратовской области»». Это означает, что звучавшие ранее заявления о юридической преемственности «Протона-БАЭС» и «Протона-Саратов» не имеют под собой оснований.

Таким образом у Всероссийской Федерации волейбола, кроме претензий к организации игр, может возникнуть вопрос о легитимности участия в Суперлиге России саратовской команды, которая не прошла отборочных циклов и не добивалась права участия в этом турнире, как прописано в документах ВФВ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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