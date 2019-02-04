Волейбольный «Протон-Саратов» оштрафован еще на 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:21 2019-02-04T13:21:50+03:00

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Женский волейбольный клуб «Протон-Саратов» 4 февраля оштрафован на 200 тысяч рублей.

Штраф наложен за допущенное в очередной раз нарушение «Положения о чемпионате России 2019 года» в Суперлиге. Причина все та же - отсутствие системы видеоповтора. Это решение директорат ВФВ принял по итогам игры 3 февраля в Саратове между «Протоном» и краснодарским «Динамо». Этот матч подопечные Юрия Маричева проиграли в последней, решающей партии на глазах болельщиков, среди которых были губернатор Радаев и министр спорта Абросимов. По окончании игры на трибунах развернули транспарант (на фото)

Ранее клуб уже успел «схватить» несколько штрафов по 80 тысяч рублей – после каждого домашнего матча в Суперлиге. Усиленные санкции были применены из-за того, что саратовская команда является злостным нарушителем. Таким образом, общая сумма штрафов команды. с октября достигла уже 600 тысяч рублей. Впереди у «Протона» еще пять домашних игр (в рамках Суперлиги). Таким образом, оштрафовать наш клуб могут на 1,6 млн рублей.

При этом, команда «Протон-Саратов» существует на гранты регионального минспорта, т.е. на средства областного бюджета.

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ИСТОЧНИК KP.RU