Учителя в Саратове рассказали, что отправка на уборку снега была не единичной

В Саратове случаи использования бесплатного труда учителей не единичны. Об этом корреспонденту «КП-Саратов» рассказали 28 января преподаватели нескольких городских школ на условиях анонимности. Мини-опрос, проведенный журналистами после прогремевшей на всю страну истории с уборкой учителями снега в мешки, показал, что аналогичные снимки могут появиться снова. Просто до сих пор это не вызывало такой бурной информационной реакции.

Фото, на котором учителя чистили снег в мешки, облетело страну. Фото соцсетей

Преподаватели рассказали недавний случай, когда после снегопадов в середине января учителей направили на расчистку пешеходной аллеи на улице Рахова. Ее недавно реконструировали, бульвар является гордостью областных и городских властей.

Бульвар имени Рахова является гордостью саратовских властейФото: Екатерина Семенова

- Люди, прохожие, которые пробирались по снегу мимо, думая, что это коммунальщики так неумело работают, костерили их на чем свет стоит, — рассказали преподаватели.

Теперь, по их мнению, администрация некоторое время будет пресекать даже добровольные попытки работников школы расчистить снег, чтобы избежать повторения скандала.

В большинстве случаев учителей выводят директора по указанию районной администрации для расчистки территории вокруг своей школы. Именно это подтвердили сегодня, 28 января, заместители мэра Саратова, когда уволили после скандала с мешками и снегом начальника отдела образования администрации Октябрьского района Надежду Минаеву. За принуждение учителей к уборке снега в мороз получили выговор замглавы администрации Октябрьского района по социальной сфере и директор школы.

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