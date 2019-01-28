Увольнение и два выговора — завершился скандал в Саратове с учителями и мешками снега

В администрации Саратова проведена проверка по факту участия учителей школы №95 в субботнике

Уволена начальник отдела образования администрации Октябрьского района, также объявлены выговоры заместителю главы администрации района по социальной сфере и директору школы №95. Таковы итоги разбирательства после уборки снега учителями в мороз. Педагогов заставили собирать снег в мешки. Скандал привлек внимание огромного количества российских СМИ.

Об итогах проверки после произошедшего мэру Саратова доложили замглавы администрации Саратова по соцсфере Наталия Леонтьева и глава администрации Октябрьского района Игорь Молчанов.

- В ходе разбирательств была установлено, что руководство учебного заведения и профильные чиновники районной администрации приняли самостоятельные решения, которые привели к непониманию и возникновению данной проблемы, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Глава администрации Саратова Михаил Исаев порекомендовал подчиненным пользоваться здравым смыслом.

- При организации своей деятельности и работы подведомственных подразделений руководитель должен продумать не только логистику и условия задачи, но, как в случае с субботником, — погодные условия, инвентарь, объемы работ. Ставить невыполнимую цель и требовать от своих подчиненных невозможного — корень подобных казусов. Данная ситуация должна стать уроком как для директорского корпуса, так и для чиновников, которые вместо тщательной проработки вопроса и должного контроля поручают исполнение своих обязанностей третьим лицам. В любом деле необходимо руководствоваться предписанными нормами и здравым смыслом, — заявил Михаил Исаев.

Напомним, в минувшую субботу, 26 января, в Саратове, учителям школы №95 пришлось выйти на улицу для уборки улиц от последствий сильного снегопада. Они помогали местным дворникам. Для этого педагогам выдали лопаты и мешки для сбора листвы — чтобы было, куда собирать снег.

Этот момент был запечатлен на камеру. Снимок облетел соцсети и огромное количество российских СМИ.

В мэрии первоначально обратили внимание, что снег преподавателям пришлось убирать не более одного часа.

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